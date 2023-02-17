Таролог розповіла, як Україна переможе у війні: "Це фактично буде капітуляція росії"

Росія перекине свої війська з України

Відомий екстрасенс і таролог Ольга Стогнушенко вирішила також зазирнути в майбутнє і дізнатися, коли ж закінчиться війна з російськими окупантами і наскільки швидко настане довгоочікувана перемога України, на яку всі так чекають. Однак її прогноз виявився дещо іншим

В інтерв’ю YouTube-каналу "КаПаБу" вона наголосила, що побачила, якою буде перемога нашої країни. А буде вона дуже стрімкою, миттєвою, що не може не тішити.

"Буде так, що, наприклад, сьогодні обстрілюють, а завтра вже військових вивели. Щось таке миттєве, несподіване. Ми будемо налаштовані, що щось ще станеться, але цього не станеться", — розповіла таролог.

Також Стогнушенко додала, що така швидка капітуляція Росії станеться через те, що їй знадобляться військові в іншій країні. Але який, Ольга не розповіла.

Раніше астролог Ганна Вергелес розповіла, коли складуться сприятливі умови для переговорного процесу щодо війни з росією. За її прогнозами, для України в цей період буде гарний астрологічний аспект, а на Росію чекають складні часи.