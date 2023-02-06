Землю накриває затяжна магнітна буря: як довго вона триватиме

Спалахи сонячної активності будуть досить сильними

Останній зимовий місяць принесе кілька відчутних магнітних бур. Висока динаміка геомагнітної активності може позначитися на самопочутті людей, які вважають себе метеозалежними. Одна з потужних магнітних бур продовжиться з 7 по 10 лютого.

Про геомагнітний шторм тривалістю чотири дні йдеться на ресурсі метеоagent. За його даними, магнітна буря 7-11 лютого 2023 року буде середньої сили, оскільки відповідає k-індексу 4 (є ще п’ятий рівень, потужніший).

Так, ще в понеділок, 6 лютого, геомагнітне поле перебувало в повному умиротворенні, тобто йдеться про показник k-індексу 2. Але вже у вівторок, 7 лютого, ситуація різко зміниться. Достатньо інтенсивні геомагнітні коливання охоплюють період із вівторка по п’ятницю включно. Змін слід очікувати лише у вихідні, оскільки в суботу, 11 лютого, динаміка магнітних спалахів повернеться до рівня, як на початку поточного тижня.

Як повідомлялося, магнітні бурі – результат взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Фахівці вважають, що у такий час енергомережі та інша електроніка може зіткнутися з перебоями. Деякі люди при неспокійній геомагнітній динаміці також відчувають дискомфорт, але є кілька способів покращити самопочуття у такі дні.