Землю накрывает затяжная магнитная буря: как долго она продлится

Вспышки солнечной активности будут достаточно сильными

Последний зимний месяц принесет несколько ощутимых магнитных бурь. Высокая динамика геомагнитной активности может сказаться на самочувствии людей, которые считают себя метеозависимыми. Одна из мощных магнитных бурь продлится с 7 по 10 февраля.

О геомагнитном шторме длительностью четыре дня говорится на ресурсе meteoagent. По его данным, магнитная буря 7-11 февраля 2023 года будет средней силы, так как соответствует k-индексу 4 (есть еще пятый уровень, более мощный).

Так, еще в понедельник, 6 февраля, геомагнитное поле пребывало в полнейшем умиротворении, то есть речь идет о показателе k-индексе 2. Но уже во вторник, 7 февраля, ситуация резко изменится. Достаточно интенсивные геомагнитные колебания охватывают период со вторника по пятницу включительно. Перемен следует ожидать лишь в выходные, поскольку в субботу, 11 февраля, динамика магнитных вспышек вернется к уровню, как в начале текущей недели.

Как сообщалось, магнитные бури — результат взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Специалисты считают, что в такое время энергосети и другая электроника может столкнуться с перебоями. Некоторые люди при неспокойной геомагнитной динамике также чувствуют дискомфорт, но есть несколько способов улучшить самочувствие в такие дни.