Лютнева повня: які ритуали на удачу варто провести цього дня, а що робити категорично не можна

Це повний місяць прийнято називати сніговим

У неділю, 5 лютого, настане повня, відома також як снігова повня. Її точна фаза випадає на 20:28 за київським часом. На думку астрологів, ця подія позначиться на житті всіх без винятку знаків Зодіаку.

"Телеграф" розповідає, у чому особливості лютневого повного місяця 2023 року, що не можна робити в цей день, а чим можна сміливо займатися. Для цієї дати існує кілька цікавих ритуалів, які можна провести для залучення у своє життя удачі, щастя та гармонії.

Повний місяць 5 лютого 2023 року

Щомісяця повня дає нам можливість зробити паузу. Кінець місячного циклу — це час, коли насіння, яке ви посадили (несвідомо чи ні), починає проростати. Цього разу повня відбувається у знаку Лева. Вважається, що це надзвичайно сильний день у плані енергетики. Повний сніговий Місяць може зробити нас емоційно вразливими, але водночас дає можливість проявитися творчо і розкласти всі думки та занепокоєння по поличках.

Що не можна робити в повню 5 лютого

Повня означає кінець, а не початок, тому зазвичай астрологи не радять людям починати нові проєкти або переходити на новий етап відносин у цю місячну фазу, пише stylecaster. Зверніть увагу як мінімум на три речі, яких слід уникати під час повного місяця:

Не поспішайте починати щось нове

Цілком ймовірно, що в цей повний місяць ви відчуєте себе неймовірно енергійним і почуєте спокусу почати щось нове. Не піддавайтеся бажанню поринути у нові проєкти, спробувати щось нове, ухвалити важливі рішення. Натомість зосередьтеся на тому, щоб насолодитися насінням, яке ви вже посіяли. І дайте цим ідеям, що крутяться у вашій голові, якийсь час для зростання. Ще два тижні очікування до наступного молодика нічому не зашкодять — навпаки, це допоможе вам зробити наступні кроки чіткіше та ефективно.

Не надто гостро реагуйте на дрібниці

Ви можете помітити, що ваші емоції перебувають на абсолютному піку в цей місяць. Не піддавайтеся бажанню огризнутися, відчитати чи іншим чином накинутися на когось. Натомість дихайте. Зберігайте спокій і знайдіть час, щоб усе обміркувати. Тема цієї повні — мир — прагнете до нього.

Не приймайте необачних рішень

Повня — це енергійний, емоційний і спонтанний час. Але те рішення, яке спокушає вас прямо зараз, може не виглядати так само добре через два тижні, тож повільніше. Дайте собі час повністю усвідомити щось перед тим, як братися за справу. Потерпіть. Ви подякуєте собі за це пізніше.

Снігова повня 5 лютого

Ритуали на лютневий повний місяць

Період повні — чудова можливість поміркувати над своїм життям і провести незвичайні ритуали. З їх допомогою ви зможете розібратися в собі та привернути ясність, впевненість і везіння.

Очистіть свій ментальний і фізичний простір

У повний місяць відбувається накопичення енергії — як світлої, так і темної. Це ідеальний час, щоб очистити свій простір, тіло та розум. Видаліть або відпустіть будь-яку накопичену енергію, яку ви більше не хочете використовувати. Подумайте про те, щоб прибрати свій будинок, прийняти розкішну ванну, щоб розслабитись, або переглянути улюблене шоу на Netflix. Відпустіть все, що вам не належить.

Навчіться медитувати

Ідеальний час, щоб трохи поміркувати, і медитація пропонує чудовий спосіб зробити це. Посидьте зі своїми думками стільки, скільки вам заманеться. У цей місяць медитації стають більш глибокими чи корисними.

Перегляньте свій список справ

Чудовий момент, щоб повернутися до списку справ, який ви склали напередодні, та перевірити свій прогрес. Ви ближче до досягнення своєї мети, ніж кілька тижнів тому? Якщо це так, продовжуйте робити кроки для подальшого розвитку. Якщо ні, запитайте себе, чому. Будьте активними й розробіть план досягнення мети. Ви також можете помітити, що деякі ці цілі більше не резонують з вами. Це нормально, відпустіть їх або змініть речі на власний розсуд. Не чіпляйтеся за людину, якою ви були, коли вперше склали цей список, — прийміть себе такою, якою ви є зараз.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку зможуть втілити у лютому-2023 свої потаємні бажання. Цих людей можна назвати улюбленцями долі.