Февральское полнолуние: какие ритуалы на удачу стоит провести в этот день, а что делать категорически нельзя

Это полнолуние принято называть снежным

В воскресенье, 5 февраля, наступит полнолуние, известное также как снежное полнолуние. Его точная фаза выпадает на 20:28 по киевскому времени. По мнению астрологов, это событие скажется на жизни всех без исключения знаков Зодиака.

"Телеграф" рассказывает, в чем особенности февральского полнолуния 2023 года, что нельзя делать в этот день, а чем можно смело заниматься. Для этой даты существует несколько занимательных ритуалов, которые можно провести для привлечения в свою жизнь удачи, счастья и гармонии.

Полнолуние 5 февраля 2023 года

Каждый месяц полнолуние дает нам возможность сделать паузу. Конец лунного цикла — это время, когда семена, которые вы посадили (бессознательно или нет), начинают прорастать. В этот раз полнолуние происходит в знаке Льва. Считается, что это невероятно сильный день в плане энергетики. Полная снежная Луна может сделать нас эмоционально уязвимыми, но вместе с тем дает возможность проявиться творчески и разложить все мысли и беспокойства по полочкам.

Что нельзя делать в полнолуние 5 февраля

Полнолуние означает конец, а не начало, поэтому обычно астрологи не советуют людям затевать новые проекты или переходить на новый этап отношений в эту лунную фазу, пишет stylecaster. Обратите внимание как минимум на три вещи, которых следует избегать в полнолуние:

Не спешите начинать что-то новое

Вполне вероятно, что в это полнолуние вы почувствуете себя невероятно энергичным и испытаете искушение начать что-то новое. Не поддавайтесь желанию погрузиться в новые проекты, попробовать что-то новое, принять важные решения. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы насладиться семенами, которые вы уже посеяли. И дайте этим идеям, крутящимся в вашей голове, некоторое время для роста. Еще две недели ожидания до следующего новолуния ничему не повредят — напротив, это поможет вам сделать следующие шаги более четко и эффективно.

Не слишком остро реагируйте на мелочи

Вы можете заметить, что ваши эмоции пребывают на абсолютном пике в это полнолуние. Не поддавайтесь желанию огрызнуться, отчитать или иным образом наброситься на кого-то. Вместо этого дышите. Сохраняйте спокойствие и найдите время, чтобы все обдумать. Тема этого полнолуния — мир — стремитесь к нему.

Не принимайте опрометчивых решений

Полнолуние — это энергичное, эмоциональное и спонтанное время. Но то решение, которое соблазняет вас прямо сейчас, может не выглядеть так же хорошо через две недели, так что помедленнее. Дайте себе время полностью осознать что-то, прежде чем браться за дело. Потерпите. Вы поблагодарите себя за это позже.

Снежное полнолуние 5 февраля

Ритуалы на февральское полнолуние

Период полнолуния – прекрасная возможность поразмышлять над своей жизнью и провести необычные ритуалы. С их помощью вы сможете разобраться в себе и привлечь ясность, уверенность и везение.

Очистите свое ментальное и физическое пространство

В полнолуние происходит накопление энергии — как светлой, так и темной. Это идеальное время, чтобы очистить свое пространство, тело и разум. Удалите или отпустите любую накопленную энергию, которую вы больше не хотите использовать. Подумайте о том, чтобы убрать свой дом, принять роскошную ванну, чтобы расслабиться, или пересмотреть любимое шоу на Netflix. Отпустите все, что вам не принадлежит.

Научитесь медитировать

Идеальное время, чтобы немного поразмышлять, и медитация предлагает отличный способ сделать это. Посидите со своими мыслями столько, сколько вам захочется. В это полнолуние медитации становятся более глубокими или полезными.

Пересмотрите свой список дел

Чудесный момент, чтобы вернуться к списку дел, который вы составили накануне, и проверить свой прогресс. Вы ближе к достижению своих целей, чем несколько недель назад? Если это так, продолжайте предпринимать шаги для дальнейшего развития. Если нет, спросите себя, почему. Будьте активны и разработайте план достижения цели. Вы также можете заметить, что некоторые из этих целей больше не резонируют с вами. Это нормально, отпустите их или измените вещи по своему усмотрению. Не цепляйтесь за человека, которым вы были, когда впервые составили этот список, — примите себя таким, какой вы есть сейчас.

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