Єрмилів день 26 січня: головні традиції та заборони цього свята

У Єрьомін день особливу увагу приділяють домашнім улюбленцям

Після Тетяниного дня церква шанує ще двох святих — мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських. За юліанським календарем свято відзначається 26 січня, в 2023 році дата випадає на четвер. У народі більш відомий як Єрмилів (Єрьомін) день або Ярема на печі. Зі святом пов’язана низка традицій та заборон.

"Телеграф" розповідає, хто такі святі Єрмил та Стратонік і чим вони відомі. У Єрмилів день прийнято особливу увагу приділяти домашнім улюбленцям — котам та собакам. Також у цей день, як і в будь-яке інше церковне свято, варто обмежити себе в деяких заняттях.

Так, святий Єрмил — диякон міста Сінгідон (нині Белград, Сербія). Його ув’язнили за християнську віру, катували, а потім утопили в річці Дунай, згідно з повір’ями. Стратонік — тюремний охоронець, приятель Єрмили, який теж сповідував християнство, але таємно. Вважається, що Стратоніка викрили, коли той розплакався, спостерігаючи за знущаннями над другом. Теж був утоплений.

У народній традиції склалося, що в Єрмилів день потрібно з особливим трепетом ставитися до домашніх вихованців, насамперед котів та собак. Вважалося, що якщо хтось погано почувається, потрібно перекласти його на місце, де найчастіше спить кіт, і, мовляв, так людина швидше піде на поправку. Ще в цей день наші пращури поміщали кота в колискову, вірячи, що це допоможе позбавити малюка від неспокійного сну чи безсоння..

Що не можна робити на Єрмилів день 26 січня

Повір’я свідчать, що це свято треба проводити вдома. Загалом у цей день на вулиці було морозно. Навіть існувала приказка: "Хто на Ярему весь день на печі пролежить, то в році не хворітиме". Передалися до наших часів і деякі заборони на Єрмилів день, у тому числі:

Не можна конфліктувати, поганословити і сваритися.

Виходити з дому без особливої потреби.

Ображати домашніх тварин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які свята відзначають в Україні у січні 2023 року. Усі важливі дати ви знайдете у церковному календарі на місяць.