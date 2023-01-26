Ермилов день 26 января: главные традиции и запреты этого праздника

В Еремин день особое внимание уделяют домашним любимцам

Вслед за Татьяниным днем церковь чтит еще двух святых — мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. По юлианскому календарю праздник отмечается 26 января, в 2023 году дата выпадает на четверг. В народе более известен как Ермилов (Еремин) день или Ярема на печи. С праздником связан ряд традиций и запретов.

"Телеграф" рассказывает, кто такие святые Ермил и Стратоник и чем они известны. В Ермилов день принято особое внимание уделять домашним любимцам — котам и собакам. Также в этот день, как и в любой другой церковный праздник, стоит ограничить себя в некоторых занятиях.

Так, святой Ермил — диакон города Сингидон (ныне Белград, Сербия). Его посадили в тюрьму за христианскую веру, пытали, а после утопили в реке Дунай, согласно поверьям. Стратоник — тюремный охранник, приятель Ермилы, который тоже исповедовал христианство, но тайно. Считается, что Стратоника разоблачили, когда тот расплакался, наблюдая за издевательствами над другом. Тоже был утоплен.

В народной традиции сложилось, что в Ермилов день нужно с особым трепетом относится к домашним питомцам, прежде всего котам и собакам. Считалось, что если кто-то плохо себя чувствует, нужно переложить его на место, где чаще всего спит кот, и, мол, так человек быстрее пойдет на поправку. Еще в этот день наши предки помещали кота в колыбельную, веря, что это поможет избавить малыша от неспокойного сна или бессонницы.

Что нельзя делать на Ермилов день 26 января

Поверья гласят, что этот праздник нужно проводить дома. Обычно в этот день на улице было морозно. Даже существовала поговорка: "Кто на Ярему весь день на печи пролежит, то в году болеть не будет". Передались до наших времен и некоторые запреты на Ермилов день, в том числе:

Нельзя ссориться, сквернословить и ругаться.

Выходить из дома без особой потребности.

Обижать домашних животных.

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