Таролог розповів, чи буде ця війна з росією останньою для України

Експерт-езотерик нагадує, що війна з росією для нас триває вже понад чотири століття

Багато астрологів, тарологів та екстрасенсів впевнені у тому, що перемога України у повномасштабній війні буде вже цієї весни. Більш того, астроексперти говорять про важливі моменти, які будуть вже в лютому.

Однак, чи остання це війна з росією? Відповідь на це питання має таролог Яна Тимощук, яка й розповіла про ризик імовірного повторного нападу рф на Україну через багато років в інтерв'ю УНІАН.

Експерт-езотерик каже, що цей ризик існує доти, доки на росії не зміниться влада: "З точки зору астрології так, це можливо. Для всіх нас не секрет, що у нас війна з росією триває понад 400 років. Це конфлікт, який, на жаль, людство ще не навчилося вирішувати. Можливо прибрати цей конфлікт тільки розпадом росії, інакше ми до цього будемо повертатися", — говорить Тимощук.

За її словами, в України будуть чіткі позиції — наша влада буде кардинально змінюватися, адже вже прийшли молоді люди і реформатори. Коли й на росії доберуться до влади такі ж люди, "у нас буде можливість завершити з ними конфлікти", наголошує таролог.

Раніше ми розповідали, що ясновидець назвав переломну дату для України у 2023 році. Каже, у цей день можливе посилення будь-яких сценаріїв — як позитивних, так і негативних.