До Землі наближається потужна магнітна буря: коли вона настане і скільки триватиме

Наприкінці місяця доведеться пережити ще один сильний сонячний шторм

Початок 2023 року виявився багатим на магнітні шторми. Після низки геомагнітних бур у січні очікується ще один потужний спалах найближчими днями. Період активності геомагнітного поля може вплинути на самопочуття людей, які страждають від метеозалежності.

Сильна магнітна буря відбудеться в понеділок 23 січня 2023 року, свідчать дані ресурсу meteoagent. Повідомляється, що цей геомагнітний шторм буде дуже активним, оскільки відповідає k-індексу 5 – найвищий рівень коливань. На щастя, продовжаться спалахи на Сонці лише протягом одного дня.

Різницю в рівні коливань геомагнітного тла легко простежити. Так, у неділю 22 січня рівень коливань визначається як мінімальний, тобто з k-індексом 2. Але вже у понеділок, 23 числа, показник зросте до максимальної позначки. Швидкий стрибок також скоро спаде, адже 24 січня геомагнітна активність значно знизиться. Тобто у вівторок спалахи на Сонці будуть мізерними, як і напередодні.

Нагадаємо, магнітні бурі виникають через взаємодію сонячного вітру з магнітосферою Землі. На думку вчених, ці періоди можуть позначитися на роботі енергомереж та іншої електроніки.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з людей схильний помічати хворобливі відчуття під час магнітних бур. Хоча це явище вважається маловивченим, люди вигадали кілька способів покращити своє самопочуття в такі дні.