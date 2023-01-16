Гороскоп по-українськи: який ти русофоб за знаком Зодіаку

Такий гороскоп гарантовано підніме настрій

Багато століть люди сперечаються, чи варто вірити гороскопам та астрології в цілому, проте є гороскопи, які якщо не змусять вас у них повірити, то хоча б піднімуть настрій.

На каналі @r.fob_ua у TikTok опублікували серію жартівливих гороскопів про те, який ти русофоб за знаком Зодіаку, де об’єднали відомих борців за українську ідентичність.

Овен, — комік Віктор Розовий.

Телець, — боєць полку "Азов" Давид Хімік.

Віктор Розовий та Давид Хімік

Близнюки, — парамедик з "Азовсталі" Катерина "Пташка" Поліщук.

Рак, — шоумен та волонтер Сергій Притула.

Катерина "Пташка" Поліщук та Сергій Притула

Лев, — головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Діва, — ведуча Леся Нікітюк.

Валерій Залужний та Леся Нікітюк

Терези, — автор хітової фрази "Вова, ї**ш їх, б**ть" Олександр Поворознюк.

Скорпіон, – секретар РНБО Олексій Данілов.

Олександр Поворознюк та Олексій Данілов

Стрілець, — командир "Азова", герой України Денис Прокопенко.

Козоріг, — голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Денис Прокопенко та Кирило Буданов

Водолій, — відомий борець із русифікацією українців В’ячеслав Чорновіл.

Риби, — активіст Сергій Стерненко, відомий фразою "Наша русофобія недостатня".

В’ячеслав Чорновіл та Сергій Стерненко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також збирав порцію відмінних мемів із котиками-русофобами.