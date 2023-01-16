Гороскоп по-українськи: який ти русофоб за знаком Зодіаку
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Такий гороскоп гарантовано підніме настрій
Багато століть люди сперечаються, чи варто вірити гороскопам та астрології в цілому, проте є гороскопи, які якщо не змусять вас у них повірити, то хоча б піднімуть настрій.
На каналі @r.fob_ua у TikTok опублікували серію жартівливих гороскопів про те, який ти русофоб за знаком Зодіаку, де об’єднали відомих борців за українську ідентичність.
Овен, — комік Віктор Розовий.
Телець, — боєць полку "Азов" Давид Хімік.
Близнюки, — парамедик з "Азовсталі" Катерина "Пташка" Поліщук.
Рак, — шоумен та волонтер Сергій Притула.
Лев, — головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Діва, — ведуча Леся Нікітюк.
Терези, — автор хітової фрази "Вова, ї**ш їх, б**ть" Олександр Поворознюк.
Скорпіон, – секретар РНБО Олексій Данілов.
Стрілець, — командир "Азова", герой України Денис Прокопенко.
Козоріг, — голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов.
Водолій, — відомий борець із русифікацією українців В’ячеслав Чорновіл.
Риби, — активіст Сергій Стерненко, відомий фразою "Наша русофобія недостатня".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також збирав порцію відмінних мемів із котиками-русофобами.