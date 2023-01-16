Гороскоп по-украински: какой ты русофоб по знаку Зодиака

Такой гороскоп гарантированно поднимет вам настроение

Многие столетия люди спорят, стоит ли верить гороскопам и астрологии в целом, однако есть гороскопы, которые если не заставят вас в них поверить, то хотя бы поднимут настроение.

На канале @r.fob_ua в TikTok опубликовали серию шуточных гороскопов о том, какой ты русофоб по знаку Зодиака, где объединили известных борцов за украинскую идентичность.

Овен, — комик Виктор Розовый.

Телец, — боец полка "Азов" Давид Химик.

Виктор Розовый и Давид Химик

Близнецы, — парамедик с "Азовстали" Екатерина "Пташка" Полищук.

Рак, — шоумен и волонтер Сергей Притула.

Екатерина "Пташка" Полищук и Сергей Притула

Лев, — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Дева, — ведущая Леся Никитюк.

Валерий Залужный и Леся Никитюк

Весы, — автор хитовой фразы "Вова, е**ш их, б**ть" Александр Поворознюк.

Скорпион, — секретарь СНБО Алексей Данилов.

Александр Поворознюк и Алексей Данилов

Стрелец, — командир "Азова", герой Украины Денис Прокопенко.

Козерог, — глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Денис Прокопенко и Кирилл Буданов

Водолей, — известный борец с русификацией украинцев Вячеслав Черновол.

Рыбы, — активист Сергей Стерненко, известный фразой "Наша русофобия недостаточна".

Вячеслав Черновол и Сергей Стерненко

Напомним, ранее "Телеграф" также собирал порцию отличных мемов с котиками-русофобами.