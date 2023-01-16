Гороскоп по-украински: какой ты русофоб по знаку Зодиака
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Такой гороскоп гарантированно поднимет вам настроение
Многие столетия люди спорят, стоит ли верить гороскопам и астрологии в целом, однако есть гороскопы, которые если не заставят вас в них поверить, то хотя бы поднимут настроение.
На канале @r.fob_ua в TikTok опубликовали серию шуточных гороскопов о том, какой ты русофоб по знаку Зодиака, где объединили известных борцов за украинскую идентичность.
Овен, — комик Виктор Розовый.
Телец, — боец полка "Азов" Давид Химик.
Близнецы, — парамедик с "Азовстали" Екатерина "Пташка" Полищук.
Рак, — шоумен и волонтер Сергей Притула.
Лев, — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Дева, — ведущая Леся Никитюк.
Весы, — автор хитовой фразы "Вова, е**ш их, б**ть" Александр Поворознюк.
Скорпион, — секретарь СНБО Алексей Данилов.
Стрелец, — командир "Азова", герой Украины Денис Прокопенко.
Козерог, — глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Водолей, — известный борец с русификацией украинцев Вячеслав Черновол.
Рыбы, — активист Сергей Стерненко, известный фразой "Наша русофобия недостаточна".
Напомним, ранее "Телеграф" также собирал порцию отличных мемов с котиками-русофобами.