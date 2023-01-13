Астролог назвала дату, коли припиняться активні бойові дії: "Основні "справи" будуть зроблені навесні"

Експерт зазначила, що повністю у 2023 році війна не закінчиться

Більшість відомих екстрасенсів, мольфарів, тарологів та астрологів вважають, що військові дії в Україні закінчаться навесні 2023 року, що дуже надихає. Однак астроексперт Ольга Медвецька зазначає, що в цей час будуть лише "перші дзвіночки" перемоги, а повноцінна перемога України, на жаль, ще не настане.

Про це астролог розповіла в інтерв’ю УНІАН. Медвецька зазначає, що весна 2023 року принесе з собою важливі та масштабні події, і починаючи з квітня на російських окупантів чекає ще несолодше життя, ніж було до.

"Весна цього року справді принесе події, які можна назвати переможними. Проте я не думаю, що це буде повне припинення війни. Але все ж таки основні "справи" для перемоги будуть зроблені якраз навесні 2023 року", — каже астролог.

Також Медвецька наголосила, що до кінця січня росія може повторити спробу наступу. Особливо небезпечні 20-ті числа, а також середина лютого. Крім того, є загроза і для президента України Володимира Зеленського.

Раніше таролог Олена Бюн розповіла, що взимку ЗСУ продовжать контрнаступ. У цей період на окупантів чекають провали. Також за словами астроексперта, ясновидця та екстрасенсу Хаяла Алекперова світ в Україні настане у весняні місяці 2023 року.