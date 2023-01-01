Нумерологічний прогноз на 2023 рік: що він нам принесе і для кого буде вдалим

Нумеролог розповіла, у які періоди цього року слід бути обережними

На початку нового року всім хочеться ніби зазирнути в майбутнє та дізнатися, яким буде Рік Чорного Водяного Кролика. Свої уявлення про це озвучує нумерологія. Нумерологічний прогноз на 2023 підготувала для "Телеграфа" нумеролог Лариса Нохріна. Дізнайтеся, чого очікувати від найближчих 12 місяців, які уроки та події нам може принести новий період.

Нумерологічний прогноз на 2023 рік

Люди завжди цікавилися, яким же буде майбутній рік. І знати заздалегідь, хай навіть загальну його характеристику, значить із користю прожити усі 365 днів. Кожен наступний рік займає своє особливе місце у системі " життя " і має специфічний вектор розвитку. Оскільки неможливо змінити силу вібрації кожного певного року, розумно самим перебудуватись та скоригувати свої дії. Очевидно, що краще змінити напрямок зусиль і бути в потоці, ніж рухатися проти течії. Кожен новий рік буде благом, якщо ми зуміємо правильно скористатися вібраціями, що домінують цього року.

Ключовим моментом гармонізації енергій 2023 року є творчість. Цього року особливо добре малювати, писати оповідання, романи та вірші, співати чи слухати музику. Кожен із нас неодмінно знайде свій шлях, але він обов’язково має бути творчим.

У 2023 році ми виправлятимемо помилки минулого. Усі непорозуміння, складні ситуації вже були, ми це переживали, тож знайти правильне рішення дуже важливо.

Найскладніші періоди 2023 року

Найнапруженішим періодом 2023 року будуть зимові місяці січень та лютий. У ці місяці зовнішні обставини будуть сильнішими за нас, ми втрачатимемо сміливість, втрачатимемо вигідні можливості, часто проводитимемо свій час у неробстві або витрачатимемо його на марні заняття та сумнівні задоволення. Можемо потрапляти в залежність від інших людей, надмірно прислухатися до "лідерів думок", ставати надмірно сором’язливими, втрачати розуміння друзів і знайомих. Важливо пам’ятати, що обережності й організованості у 2023 році багато не буде за жодних обставин, і це дозволить уникнути нам безліч проблем і збитків.

У 2023 році ми спостерігатимемо загальне охолодження до релігії, рідної культури та свого будинку. Хтось уникатиме бувати вдома, хтось – вводити в оману (обманювати) своїх партнерів, хтось ставати недружелюбними.

У 2023 році не слід очікувати на прориви в бізнесі й тим, хто працюватиме на знос, й тим, хто вкладатиме гроші. І те, й інше принесе збитки, інвестиції виявляться ненадійними та ризикованими, здоров’я підірваним. Невдачі позбавлять спокою.

Сприятливі періоди 2023 року

Найкращий період 2023 року з 21 червня по 20 липня, хоча й інші числа червня та липня дуже хороші. В цей час слід братися за нову роботу, шукати нове житло, підписувати контракти, покращувати своє матеріальне становище.

Сприятливі дати 2023 року: 1, 7, 10, 16, 19, 25, 28 число кожного місяця. Дати 2, 11, 13, 20, 22, 29 і 31 хороші, якщо вони припадають на сприятливі дні тижня.

Сприятливі дні тижня – неділя, понеділок та середа. Якщо ці дні припадають на одну із зазначених вище дат, вони стають ще вдалішими.

Кольори 2023 року

Найкращі кольори 2023 року – світло-зелений, блакитний та білий. Слід уникати чорного кольору.

Будинок: добре купити рослини, у яких багато зелені.

Камінь 2023 року — "котяче око", що світиться зсередини білими прожилками. Чим яскравіше прожилки, тим вища якість самоцвіту і сильніший вплив. "Котяче око" може бути чотирьох відтінків: жовтий (колір сухого листа), чорний, біло-зелений. У 2023 році найкраще носити біло-зелене каміння. Якщо такого каменю немає, можна носити жовте "котяче око".

Для кого буде вдалий 2023 рік

Особливо значущим 2023 рік буде для тих, кому 21, 28, 35, 42 і 49 років. Рішення, прийняті цього року, вплинуть на все ваше подальше життя.

Крім того, люди, у яких кількість років скорочується до 7 (7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70), теж можуть розраховувати на посмішку фортуни. Сприятливо будуть складатися життєві обставини і для тих, кому 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82.

Таким чином, 2023-й буде роком із такими мінусами :

ризики;

непорозуміння;

проблеми у бізнесі (багато роботи і мало прибутку);

перевірки своїх друзів і помічників;

Але водночас можна виділити низку позитивних тенденцій 2023 року :

конструктивний діалог;

успіх при веденні судових справ і позовів;

обов’язкове самовладання й особлива обережність у всіх справах, у тому числі любовних.

В 2023 році обов’язково треба знаходити час для прогулянок біля водойм. Слід пам’ятати, що терпіння та правильний настрій допоможуть вирішити багато проблем і перешкод.

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