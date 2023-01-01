Нумерологический прогноз на 2023 год: что он нам принесет и для кого будет удачным

Нумеролог рассказала, в какие периоды этого года следует быть осторожными

В начале нового года всем хочется словно заглянуть в будущее и узнать, каким будет Год Черного Водяного Кролика. Свои представления об этом озвучивает и нумерология. Нумерологический прогноз на 2023 год подготовила для "Телеграфа" нумеролог Лариса Нохрина. Узнайте, чего ожидать от ближайших 12 месяцев, какие уроки и события нам может преподнести новый период.

Нумерологический прогноз на 2023 год

Люди во все времена интересовались, каким же будет будущий год. И знать заранее, пусть даже общую его характеристику, значит с пользой прожить все 365 дней. Каждый наступающий год занимает свое особое место в системе "жизнь" и имеет специфический вектор развития. Поскольку невозможно изменить силу вибрации каждого определенного года, разумно самим перестроиться и скорректировать свои действия. Очевидно, что лучше изменить направление усилий и быть в потоке, чем двигаться против течения. Каждый новый год будет благом, если мы сумеем правильно воспользоваться доминирующими в этот год вибрациями.

Ключевым моментом гармонизации энергий 2023 года является творчество. В этом году особенно хорошо рисовать, писать рассказы, романы и стихи, петь или слушать музыку. Каждый из нас непременно найдет свой путь, но он обязательно должен быть творческим.

В 2023 году мы будем исправлять ошибки прошлого. Все недоразумения, сложные ситуации уже были, мы это переживали, поэтому найти правильное решение очень важно.

Самые сложные периоды 2023 года

Самым напряженным периодом 2023 года будут зимние месяцы январь и февраль. В эти месяцы внешние обстоятельства будут сильнее нас, мы будем терять смелость, упускать выгодные возможности, часто проводить свое время в безделье либо тратить его на бесполезные занятия и сомнительные удовольствия. Можем попадать в зависимость от других людей, чрезмерно прислушиваться к "лидерам мнений", становиться излишне стыдливыми, терять понимание друзей и знакомых. Важно помнить, что осторожности и организованности в 2023 году много не будет ни при каких обстоятельствах, и это позволит избежать нам множество проблем и убытков.

В 2023 году мы будем наблюдать общее охлаждение к религии, родной культуре и своему дому. Кто-то будет избегать бывать дома, кто-то – вводить в заблуждение (обманывать) своих партнеров, кто-то становиться недружелюбными.

В 2023 году не следует ожидать прорывов в бизнесе и тем, кто будет работать на износ, и тем, кто будет вкладывать деньги. И то и другое принесет убытки Инвестиции окажутся ненадежными и рискованными, здоровье подорванным. Неудачи лишат спокойствия.

Благоприятные периоды 2023 года

Лучший период 2023 года с 21 июня по 20 июля, хотя и другие числа июня и июля весьма хороши. В это время следует браться за новую работу, искать новое жилье, подписывать контракты, улучшать свое материальное положение.

Благоприятные даты 2023 года: 1, 7, 10, 16, 19, 25, 28 число любого месяца. Даты 2, 11, 13, 20, 22, 29 и 31 хороши, если они приходятся на благоприятные дни недели.

Благоприятные дни недели — воскресенье, понедельник и среда. Если эти дни приходятся на одну из указанных выше дат, они становятся еще удачнее.

Цвета 2023 года

Лучшие цвета 2023 года — светло-зеленый, голубой и белый. Следует избегать черного цвета.

Дом: хорошо купить растения, в которых много зелени.

Камень 2023 года – светящийся изнутри белыми прожилками "кошачий глаз". Чем ярче прожилки, тем выше качество самоцвета и сильнее воздействие. "Кошачий глаз" может быть четырех оттенков: желтый (цвет сухого листа), черный, бело-зеленый. В 2023 году лучше всего носить бело-зеленые камни. Если такого камня нет, можно носить желтый "кошачий глаз".

Для кого будет удачен 2023 год

Особо значимым 2023 год будет для тех, кому 21, 28, 35, 42 и 49 лет. Решения, принятые в этом году, окажут влияние на всю вашу последующую жизнь.

Кроме того, люди, у которых количество лет сокращается до 7 (7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70) тоже могут рассчитывать на улыбку Фортуны. Благоприятно будут складываться жизненные обстоятельства и для тех, кому 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82.

Таким образом, 2023-й будет годом с такими минусами:

риски;

недопонимание и недоразумения;

трудности в бизнесе (много работы и мало прибыли);

проверки своих друзей и помощников;

Но вместе с тем можно выделить ряд положительных тенденций 2023 года:

конструктивный диалог;

успех при ведении судебных дел и тяжб;

обязательное самообладание и особая осторожность во всех делах, в том числе любовных.

В 2023 году обязательно надо находить время для прогулок у водоемов. Следует помнить, что терпение и правильный настрой помогут разрешить многие проблемы и препятствия.

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