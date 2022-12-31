Прикмети на Новий рік 2023: що категорично не можна робити у новорічну ніч

Одне з найулюбленіших свят у році має і свої заборони.

Ось і пройшов ще один рік, і на календарі вже 31 грудня, а це означає, що сьогодні ми відзначаємо Новий 2023 рік, який, до речі, пройде під заступництвом Чорного Водяного Кролика. Попри що це святковий день, є низка заборон, яких варто дотримуватися.

Ми вже розповідали, що має бути на новорічному столі та як правильно прикрасити будинок до зустрічі 2023 року, а тепер "Телеграф" ділиться з вами головними заборонами 31 грудня. Дотримуйтесь їх, щоб цієї новорічної ночі не залучити біду на себе і свою сім’ю.

Що не можна робити у Новий рік

Не можна сваритися, поганословити і сперечатися з іншими.

Не можна прати, прибирати в будинку та виносити сміття після заходу Сонця.

Заборонено 31 грудня та 1 січня пускати гостей до спальні господарів, адже це може привабити подружню невірність.

Не треба стригтися за кілька годин до Нового року.

Не можна зустрічати свято на самоті.

Не можна позичати або позичати комусь гроші.

У новорічну ніч не можна плакати – це привабить хвороби.

Не можна, щоб ваш новорічний стіл хитався

Що не можна робити за новорічним столом

Категорично не можна пускати кота за святковий стіл.

Не можна скидати зі столу крихти та залишки їжі.

За новорічним столом не можна сваритися та з’ясовувати голосно стосунки.

Не можна зустрічати новий рік у брудному приміщенні.

Не варто зустрічати свято у старому домашньому одязі.

"Телеграф" бажає всім безпечного святкування та нагадує, чим можна зайнятися у Новий рік за умови блекауту, щоб не зіпсувати свято та зберегти казкову атмосферу.