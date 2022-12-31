Прикмети на Новий рік 2023: що категорично не можна робити у новорічну ніч
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Одне з найулюбленіших свят у році має і свої заборони.
Ось і пройшов ще один рік, і на календарі вже 31 грудня, а це означає, що сьогодні ми відзначаємо Новий 2023 рік, який, до речі, пройде під заступництвом Чорного Водяного Кролика. Попри що це святковий день, є низка заборон, яких варто дотримуватися.
Ми вже розповідали, що має бути на новорічному столі та як правильно прикрасити будинок до зустрічі 2023 року, а тепер "Телеграф" ділиться з вами головними заборонами 31 грудня. Дотримуйтесь їх, щоб цієї новорічної ночі не залучити біду на себе і свою сім’ю.
Що не можна робити у Новий рік
- Не можна сваритися, поганословити і сперечатися з іншими.
- Не можна прати, прибирати в будинку та виносити сміття після заходу Сонця.
- Заборонено 31 грудня та 1 січня пускати гостей до спальні господарів, адже це може привабити подружню невірність.
- Не треба стригтися за кілька годин до Нового року.
- Не можна зустрічати свято на самоті.
- Не можна позичати або позичати комусь гроші.
- У новорічну ніч не можна плакати – це привабить хвороби.
Що не можна робити за новорічним столом
- Категорично не можна пускати кота за святковий стіл.
- Не можна скидати зі столу крихти та залишки їжі.
- За новорічним столом не можна сваритися та з’ясовувати голосно стосунки.
- Не можна зустрічати новий рік у брудному приміщенні.
- Не варто зустрічати свято у старому домашньому одязі.
"Телеграф" бажає всім безпечного святкування та нагадує, чим можна зайнятися у Новий рік за умови блекауту, щоб не зіпсувати свято та зберегти казкову атмосферу.