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Прикмети на Новий рік 2023: що категорично не можна робити у новорічну ніч

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Цих правил важливо дотримуватись, щоб рік пройшов вдало Новина оновлена 31 грудня 2022, 11:45
Цих правил важливо дотримуватись, щоб рік пройшов вдало. Фото pexels.com

Одне з найулюбленіших свят у році має і свої заборони.

Ось і пройшов ще один рік, і на календарі вже 31 грудня, а це означає, що сьогодні ми відзначаємо Новий 2023 рік, який, до речі, пройде під заступництвом Чорного Водяного Кролика. Попри що це святковий день, є низка заборон, яких варто дотримуватися.

Ми вже розповідали, що має бути на новорічному столі та як правильно прикрасити будинок до зустрічі 2023 року, а тепер "Телеграф" ділиться з вами головними заборонами 31 грудня. Дотримуйтесь їх, щоб цієї новорічної ночі не залучити біду на себе і свою сім’ю.

Що не можна робити у Новий рік

  • Не можна сваритися, поганословити і сперечатися з іншими.
  • Не можна прати, прибирати в будинку та виносити сміття після заходу Сонця.
  • Заборонено 31 грудня та 1 січня пускати гостей до спальні господарів, адже це може привабити подружню невірність.
  • Не треба стригтися за кілька годин до Нового року.
  • Не можна зустрічати свято на самоті.
  • Не можна позичати або позичати комусь гроші.
  • У новорічну ніч не можна плакати – це привабить хвороби.
Що не можна робити у Новий рік
Не можна, щоб ваш новорічний стіл хитався

Що не можна робити за новорічним столом

  • Категорично не можна пускати кота за святковий стіл.
  • Не можна скидати зі столу крихти та залишки їжі.
  • За новорічним столом не можна сваритися та з’ясовувати голосно стосунки.
  • Не можна зустрічати новий рік у брудному приміщенні.
  • Не варто зустрічати свято у старому домашньому одязі.

"Телеграф" бажає всім безпечного святкування та нагадує, чим можна зайнятися у Новий рік за умови блекауту, щоб не зіпсувати свято та зберегти казкову атмосферу.

Теги:
#Новий рік #Прикмети #Заборони #Народні прикмети