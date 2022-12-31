Приметы на Новый год 2022: что категорически нельзя делать в новогоднюю ночь

Один из самых любимых праздников в году имеет и свои запреты.

Вот и прошел еще один год, и на календаре уже 31 декабря, а это значит, что сегодня мы отмечаем Новый 2023 год, который кстати пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика. Несмотря на что это праздничный день, есть ряд запретов, которые стоит соблюдать.

Мы уже рассказывали, что должно быть на новогоднем столе и как правильно украсить дом к встрече 2023 года, а теперь "Телеграф" делится с вами главными запретами 31 декабря. Соблюдайте их, чтобы в эту новогоднюю ночь не привлечь беду на себя и свою семью.

Что нельзя делать в Новый год

Нельзя ссориться, сквернословить и спорить с другими.

Нельзя стирать, убирать в доме и выносить мусор после захода Солнца.

Запрещено 31 декабря и 1 января пускать гостей в спальню хозяев, ведь это может привлечь супружескую неверность.

Не нужно стричься за несколько часов до Нового года.

Нельзя встречать праздник в одиночестве.

Нельзя брать в долг или занимать кому-то деньги.

В новогоднюю ночь нельзя плакать — это привлечет болезни.

Нельзя чтобы ваш новогодний стол шатался

Что нельзя делать за новогодним столом

Категорически нельзя пускать кота за праздничный стол.

Нельзя смахивать со стола крошки и остатки еды.

За новогодним столом нельзя ссориться и выяснять громко отношения.

Нельзя встречать новый год в грязном помещении.

Не стоит встречать праздник в старой домашней одежде.

"Телеграф" желает всем безопасного празднования и напоминает, чем можно заняться в Новый год при условии блекаута, чтобы не испортить праздник и сохранить сказочную атмосферу.