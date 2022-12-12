Ані Лорак остаточно зреклася України, а її екс-чоловік Мурат виявився справжнім патріотом

Співачка вперше за довгий час виступила у Москві на записи новорічної передачі

Ні для кого не секрет, що після нападу путіна на Україну багато українських "гастролерів", які виступали в росії, опинилися перед жорстким вибором: продовжувати тішити публіку країни-агресора, або повернутися додому і бути разом зі своїм народом під час випробувань.

І якщо Софія Ротару, Loboda та інші артисти зробили правильний вибір, то Ані Лорак дуже довго вагалася, яку позицію зайняти – відмовитися від кривавих російських грошей, чи підтримати свою Батьківщину.

Після десяти місяців мовчання артистка, схоже, зробила власний вибір. Про це можна судити з розповідей росЗМІ, які описують перший за довгий час виступ на записі новорічної передачі. Лорак виконала пісню "Лабіринт" та привітала зі сцени шанувальників, побажавши їм бути щасливими та коханими у новому році.

Звісно, співачка не стала висловлюватися про те, що розриває зв’язок з Україною, але можна лише уявити, яка на неї чекатиме "тепла зустріч" після повернення.

Цікаво, що одночасно з новинами про Кароліну про себе нагадав її колишній чоловік Мурат Налчаджіоглу, який практично постійно перебуває в Україні, де веде свій бізнес.

Ймовірно, дуже багато людей встигли набриднути йому з питаннями про те, чому він, громадянин Туреччини, перебуває в Україні, де можливі обстріли та бомбардування – чи не краще поїхати додому разом із нареченою Лілією Ревус та її дочкою Олександрою.

Для всіх таких "цікавлячихся" Налчаджіоглу записав відео, в якому зізнався в любові до України і підкреслив, що він не з тих людей, які схильні до втечі з країни під час війни, оскільки у мирні часи він почував себе добре, і ці часи напевно повернуться.

"Це не означає, мене всі тут знають, чи я чимось займаюся тут. Я люблю цю країну, тому я і тут. І бути тут у добрі часи, і коли щось не добре йде – бігти, їхати, це не мій стиль. Тому я тут і буду тут ”, — сказав Мурат Налчаджіоглу.

Іншими словами, турок виявився набагато більшим патріотом України, ніж етнічна українка.

Нагадаємо, що українці і раніше відзначали кохання Налчаджіоглу до своєї країни.