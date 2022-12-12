Ани Лорак окончательно отреклась от Украины, а ее экс-супруг Мурат оказался настоящим патриотом

Певица впервые за долгое время выступила в москве на записи новогодней передачи

Ни для кого не секрет, что после нападения путина на Украину многие украинские "гастролеры", выступавшие в рф оказались перед жестким выбором: продолжать тешить публику страны-агрессора, или вернуться домой и быть вместе со своим народом во время испытаний.

И если София Ротару, Loboda и другие артисты сделали правильный выбор, то Ани Лорак очень долго колебалась, какую позицию занять – отказаться от кровавых российских денег, или же поддержать свою Родину.

После десяти месяцев молчания артистка, похоже, сделала свой выбор. Об этом можно судить по рассказам росСМИ, которые описывают первое за долго время выступление на записи новогодней передачи. Лорак исполнила песню "Лабиринт" и поздравила со сцены поклонников, пожелав им быть счастливыми и любимыми в новом году.

Конечно, певица не стала высказываться о том, что разрывает связь с Украиной, но можно только представить, какая ее может ждать "теплая встреча" после возвращения.

Интересно, что одновременно с новостями о Каролине о себе напомнил ее бывший супруг Мурат Налчаджиоглу, который практически постоянно находится в Украине, где ведет свой бизнес.

Вероятно, очень многие люди успели надоесть ему с вопросами о том, почему он, гражданин Турции, находится в Украине, где возможны обстрелы и бомбежки – не лучше ли уехать домой вместе с невестой Лилией Ревус и ее дочерью Александрой.

Для всех таких "любопытных" Налчаджиоглу записал видео, в котором признался в любви к Украине и подчеркнул, что он не из тех людей, которые склонны к бегству из страны во время войны, так как в мирные времена он чувствовал себя хорошо, и эти времена наверняка вернутся.

"Это не значит, меня все здесь знают, или я чем-то занимаюсь здесь. Я люблю эту страну, поэтому я и здесь. И быть здесь в хорошие времена, и когда что-то не хорошо идет — бежать, ехать, это не мой стиль. Поэтому я здесь и буду здесь", — сказал Мурат Налчаджиоглу.

Другими словам, турок оказался намного большим патриотом Украины, чем этническая украинка.

Напомним, что украинцы и раньше отмечали любовь Налчаджиоглу к своей стране.