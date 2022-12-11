На Волині вибухнули газові балони у квартирі, де проживали мама та двоє дітей: є постраждалі

Після вибуху почалася пожежа, що охопила домашні речі, стелю та стіни

Незважаючи на те, що туристичний балон – незамінна річ у походах або під час перебоїв зі світлом та газом, іноді він може спричинити неприємності.

Саме такий випадок стався на Волині, де внаслідок вибуху двох туристичних газових балонів у багатоквартирному будинку постраждали двоє людей.

Про інцидент розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"10 грудня о 16:16 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у 5-поверхівці Шахтарського мікрорайону міста Нововолинська стався вибух", — сказано в повідомленні.

На місце події оперативно прибули ДСНС, швидка та аварійна газова служба.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники з’ясували, що вибух стався у квартирі на 5-му поверсі. За попередніми даними, вибухнув один туристичний газовий балон, а від нього здетонував інший.

У квартирі була мати з двома дітьми.

Жінка дістала незначні опіки. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася. Чоловіка, який якраз наближався до дверей квартири, вибуховою хвилею відкинуло на сходову клітку. Він отримав травму голови, госпіталізований до КНП "Нововолинська центральна міська лікарня".

Зазначається, що вибуховою хвилею було пошкоджено вікна та двері у квартирі, а також двері у сусідньому будинку.

"В результаті виникла пожежа, яка охопила домашні речі, стелю та стіни", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про вибух побутового газу в квартирі в Києві, неподалік житлового масиву Виноградар.