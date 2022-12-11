На Волыни взорвались газовые баллоны в квартире, где проживали мама и двое детей: есть пострадавшие

После взрыва начался пожар, охвативший домашние вещи, потолок и стены

Несмотря на то, что туристический баллон – незаменимая вещь в походах или во время перебоев со светом и газом, иногда он может стать причиной неприятностей.

Именно такой случай произошел на Волыни, где в результате взрыва двух туристических газовых баллонов в многоквартирном доме пострадали два человека.

Об инциденте рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"10 декабря в 16:16 в Службу 101 поступило сообщение о том, что в 5-этажке Шахтерского микрорайона города Нововолынска произошел взрыв", — сказано в сообщении.

На место происшествия оперативно прибыли ГСЧС, скорая и аварийная газовая службы.

Прибыв по указанному адресу, спасатели выяснили, что взрыв произошел в квартире на 5-м этаже. По предварительным данным, взорвался один туристический газовый баллон, а от него сдетонировал другой.

В квартире находилась мать с двумя детьми.

Женщина получила незначительные ожоги. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Мужчину, который как раз подходил к двери квартиры, взрывной волной отбросило на лестничную клетку. Он получил травму головы, госпитализирован в КНП "Нововолынская центральная городская больница".

Отмечается, что взрывной волной были повреждены окна и двери в квартире, а также двери в соседнем доме.

"В результате возник пожар, охвативший домашние вещи, потолок и стены", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в квартире в Киеве, неподалеку от жилого массива Виноградарь.