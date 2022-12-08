На Землю насувається потужна магнітна буря: названо дату

Цього місяця очікується один сильний магнітний шторм

Наприкінці 2022 року Землю сколихне ряд магнітних бурей, хоча і більшість грудня видасться досить спокійною, якщо говорити про коливання геомагнітного фону. Такі періоди можуть неприємно позначитися на самопочутті метеочутливих людей. Однак підвищення сонячної активності затягнеться лише на кілька днів.

Попередження про магнітні бурі з 22 по 23 грудня опублікував ресурс meteoagent. Повідомляється, що йдеться про середній рівень та k-індекс 4. Це не максимально потужна геомагнітна активність, але досить інтенсивна.

Так, геомагнітний шторм протягом двох цих днів, з четверга до п’ятниці, досягатиме середнього рівня. Хоча ще напередодні сонячні бурі, як прогнозується, незначні. У спокійну динаміку геомагнітна активність повернеться вже наприкінці тижня та остаточно нормалізується до неділі, 25 грудня.

Як відомо, магнітні бурі – це коливання геомагнітного поля, що можуть тривати від кількох годин до кількох діб. Спалахи на поверхні Сонця ведуть до того що, що енергія розсіюється на всі боки, зокрема до Землі. Зіткнення із магнітосферою провокує геомагнітну активність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що є кілька способів зменшити вплив магнітних бур на ваше самопочуття.