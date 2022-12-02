"Період максимального страждання": астролог зробив невтішний прогноз для України на Новий рік

Дата близько 1 січня є символічною для ворога, вважає астролог

Астролог Дмитро Уранус попередив українців про серйозну небезпеку. За його словами, на Новий рік в Україні очікується загострення військової ситуації.

Свій прогноз він опублікував у Facebook.

"Дата близько 1 січня символічна. Противник любить символічні дати. Згадайте штурм Грозного на новий рік. У карті незалежності України транзитний Сатурн проходить останній, третій раз Місяцем, 31 грудня 2022 р. Плюс-мінус місяць від цієї дати це буде період максимального страждання людей в Україні. Рекомендую зробити запаси їжі та води. Якщо є можливість залишити великі міста, поїхати до ЄС чи до села, до приватного будинку, де є вода та тепло — не тягніть. Зима для людей в Україні буде дуже важка", — зазначив він.

При цьому, згідно з його прогнозом, кількість ракетних ударів по Україні зменшиться навесні.

"Думаю, що в березні масові обстріли крилатими ракетами України сильно зменшуватимуться. До весни вже не буде ударів сотнею ракет за раз", — пише астролог.

Раніше таролог Людмила Хомуловська дала прогноз щодо того, коли в Україні припиняться відключення електрики. За її словами, чекати залишилося зовсім недовго.