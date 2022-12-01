"Зима буде дуже важка": астролог склав прогноз для України на грудень

Найближчий напружений аспект очікується 1 грудня

У своїх прогнозах астрологи постійно попереджають про холодну і складну зиму, а також про те, що в світі почнуться нові колапси, які можуть призвести до неймовірно складних життєвих обставин. Настав час докладніше дізнатися, що приготував перший місяць зими.

Отже, що ж на українців чекає у грудні? Свій прогноз у Facebook зробив астролог Dmitriy Uranus. Він назвав найнебезпечніші дати у першому зимовому місяці.

"Найближчий напружений аспект, який може підвищити ймовірність ракетних обстрілів та викликати численні жертви, очікується 1 грудня з 9 ранку до 17 вечора. Місяць, Марс, Меркурій утворять мутабельний тауквадрат. Плюс Місяць буде у поєднанні з Нептуном. Крім військової загрози це може дати небезпеку" для людей, підвищену аварійність на дорозі, конфліктність, стреси, неуважність, помилки, дезорієнтацію. Марс у Близнюках зараз в опозиції з Меркурієм, що загалом підвищує ймовірність ДТП на дорогах. Пхає до необачних та необережних дій", — одразу попереджає астролог.

Наступний небезпечний аспект очікується 5 грудня. За словами фахівця, несприятливий вплив для України буде максимальним. Востаннє покриття Місяцем Урану в Тельці було під час місячного затемнення 8 листопада, що, за словами астролога, спричинило найважчі наслідки для енергосистеми та економіки України.

"Тому покриття 5 грудня як би продовжує цей страшний тренд. Противник намагатиметься добити нашу енергосистему, зв’язок і, можливо, газовидобуток і газорозподіл. Я нікого не хочу лякати, але, можливо, ситуація з енергетикою стане тільки гіршою", — попередив Уранус.

Наступні покриття Місяцем Урану в Тельці будуть ще в ніч з 1 на 2 січня та 29 січня. Після чого припиняться на 84 роки.

"Думаю, що в березні масові обстріли крилатими ракетами України сильно зменшуватимуться. До весни вже не буде ударів сотнею ракет за раз", — пише астролог.

Він також зробив невтішний прогноз на Новий рік.

"Дата близько 1 січня символічна. Противник любить символічні дати. Згадайте штурм Грозного на новий рік. У карті незалежності України транзитний Сатурн проходить останній, третій раз Місяцем, 31 грудня 2022 р. Плюс-мінус місяць від цієї дати це буде період максимального страждання людей в Україні. Рекомендую зробити запаси їжі та води. Якщо є можливість залишити великі міста, виїхати до ЄС чи до села, до приватного будинку, де є вода та тепло — не тягніть. Зима для людей в Україні буде дуже важка", — зазначив він.

Раніше таролог Людмила Хомуловська дала прогноз щодо того, коли в Україні припиняться відключення електрики. За її словами, чекати залишилося зовсім недовго.