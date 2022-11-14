Лавровий лист попався в тарілці — до новин: як зрозуміти до добрих чи поганих

З лавровим листом пов’язано багато забобонів, легенд та прикмет.

Лавровий лист — це не тільки ароматна пряність, яку використовують під час приготування різних страв, а й сильний магічний талісман, який приваблює фінанси, якщо його носити в гаманці. У давнину це був символ тріумфу, сили і цілеспрямованості. Не дивно, що з пряністю пов’язано так багато прикмет і забобонів.

Найпоширенішою прикметою є, що якщо у страві потрапить лавровий лист, то на людину чекають новини, повідомляє Ukr.Media. Однак не уточнюється яка: хороша чи погана. Чи можна й про це дізнатися наперед? Виявляється, що так. Для цього необхідно звернути увагу до обставин знахідки.

Також варто зазначити, що ця новина 100% буде у письмовій формі, а не усній. Це може бути паперовий або електронний лист, листівка, повідомлення в месенджері або SMS.

Прикмета про лавровий лист у тарілці: як дізнатися, яка новина чекає

Хороша новина гарантована, якщо лавровий лист знайдено в тарілці ще до їжі.

Якщо ви не помітили "презент", і виявили прянощі вже під час їди, то новина буде досить нейтральною.

На жаль, але якщо ви зовсім не помітили лаврушку і відправили її в рот разом з рештою їжі, то новини на вас чекають не найприємніші.

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