Лавровый лист попался в тарелке - к новостям: как понять к хорошим или плохим

С лавровым листом связано много предрассудков, легенд и примет.

Лавровый лист — это не только ароматная пряность, которую используют во время приготовления различных блюд, но и сильный магический талисман, привлекающий финансы, если его носить в кошельке. В древности и вовсе это был символ триумфа, силы и целеустремленности. Неудивительно, что с пряностью связано так много примет и суеверий.

Самой распространенной приметой является, что если в блюде попадется лавровый лист, то человека ожидают новости, сообщает Ukr.Media. Однако не уточняется какая: хорошая или плохая. Можно ли и это узнать наперед? Оказывается, что да. Для этого необходимо обратить внимание на обстоятельства находки.

Также стоит отметить, что эта новость 100% будет в письменной форме, а не устной. Это может быть бумажное или электронное письмо, листовка, сообщение в мессенджере или SMSка.

Примета про лавровый лист в тарелке: как узнать, какая новость ждет

Хорошая новость гарантирована, если лавровый лист был найден в тарелке еще до еды.

Если вы не заметили "презент", и обнаружили пряность уже во время приема пищи, то новость будет достаточно нейтральной.

Увы, но если вы совсем не заметили лаврушку и отправили ее в рот вместе с остальной пищей, то новости вас ждут не самые приятные.

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