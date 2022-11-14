Заповітне "Ми перемогли!" пролунає вже незабаром: астролог назвав дату, коли росія програє війну в Україні

Відомий український астролог Влад Росс склав прогноз для України на майбутнє і назвав можливу дату капітуляції росії.

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше розповів про два можливі сценарії закінчення війни в Україні, поділився важливою інформацією, яка зараз цікавить кожного українця без винятку. Зірковий експерт назвав дату закінчення війни, коли зможемо з радістю сказати "Ми перемогли!".

Рос зазначив, що Україна може остаточно перемогти в війні, що розв’язана росією, вже зовсім скоро, а саме влітку 2023 року. Про це він розповів у коментарі виданню УНІАН.

"Лютий і березень 2023 року будуть переломними місяцями у війні. І вже влітку наступного року ми дізнаємося, що Україна повністю перемогла Росію. Відбудеться це якраз у той період, коли Уран увійде до будинку нерухомості" — підкреслив астролог.

Раніше Влад Росс передбачив сумну долю путіна. Кривавого російського диктатора або скинуть із посади президента країни, або зовсім отруять.

Також "Телеграф" писав, що екстрасенс Ганна Єфремова спрогнозувала продовження бойових дій до весни 2023 року. Але на цей час Україна отримає відчутні результати на свою користь. А астролог Сергій Кобзар заявив, що кінець війни не буде миттєвим. За словами астроексперта, перемога України йтиме "шарами".