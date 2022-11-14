Заветное "Мы победили!" прозвучит уже совсем скоро: астролог назвал дату, когда россия проиграет войну в Украине

Известный украинский астролог Влад Росс составил прогноз для Украины на будущее, и назвал возможную дату капитуляции россии.

Известный украинский астролог Влад Росс, ранее рассказавший о двух возможных сценариях окончания войны в Украине, поделился важной информацией, которая сейчас интересует каждого украинца без исключения. Звездный эксперт назвал дату окончания войны, когда мы сможем с радостью сказать "Мы победили!".

Росс отметил, что Украина может окончательно победить в развязанной россией войне уже совсем скоро, а именно летом 2023 года. Об этом он рассказал в комментарии изданию УНИАН.

"Февраль и март 2023 года будут самыми переломными месяцами в войне. И уже летом следующего года мы узнаем, что Украина полностью победила Россию. Произойдет это как раз в тот период, когда Уран войдет в дом недвижимости" — подчеркнул астролог.

Ранее Влад Росс предсказал печальную участь путина. Кровавого российского диктатора или сбросят с должности президента страны, или вовсе отравят.

Также"Телеграф" писал, что экстрасенс Анна Ефремова спрогнозировала продолжение боевых действий до весны 2023 года. Но в это время Украина получит ощутимые результаты в свою пользу. А астролог Сергей Кобзар заявил, что конец войны не будет моментальным. По словам астроэксперта, победа Украины будет идти "слоями".