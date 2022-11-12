Невидима смерть: у передмісті Києва чадним газом отруїлося молоде подружжя та 17-річна дівчина

За попередньою інформацією, причиною витоку газу стали несправності у роботі автономних газових котлів.

Готуючись до суворої зими без світла і тепла, українці все більш активно шукають альтернативу центральному опаленню і при цьому, на жаль, іноді стають жертвами неправильного використання подібних приладів.

До таких висновків наводить інформація про трагедію, яка сталася у п’ятницю, 11 листопада, у передмісті столиці Софіївської Борщагівки. Про сумний інцидент повідомив голова поліції Київщини Андрій Небитов.

Опитування мешканців будинку

За його словами, у п’ятницю, 11 листопада, до правоохоронців звернувся представник одного з вишів, стривожений тим, що на навчання не з’явилися двоє курсантів — 22-річне подружжя із Софіївської Борщагівки.

Пост Андрія Небутова

"Коли з дозволу рідних зламали двері, то знайшли загиблих із характерними ознаками отруєння чадним газом. У цьому ж будинку на четвертому поверсі (на тому ж стояку) виявили і тіло 17-річної дівчини, яка також загинула від отруєння. В обох квартирах було встановлено автономні газові котли для обігріву" , – повідомив Андрій Небитов.

Усі обставини інциденту з’ясовували поліцейські Бучанського управління поліції Київщини та газова служба, які, ймовірно, зможуть більш точно визначити причину трагедії.

У зв’язку із близькою зимою, коли випадки використання автономних котлів українцями напевно почастішають, Андрій Небитов вирішив звернутися до жителів столичного регіону і, за великим рахунком, до всіх українців.

На подвір’ї будинку, де сталася трагедія

"Закликаю всіх терміново перевірити справність роботи обігрівальних приладів, у тому числі газових котлів. Враховуйте, що за відсутності світла системи вентиляції можуть дати збій. У випадку, якщо ви відчули запах газу, закрийте газові крани, провітріть приміщення, повідомте газову службу", — закликав головний поліцейський Київщини.

Раніше повідомлялося, що чадний газ не робить різниці між своїми жертвами, позбавляючи життя як людей у віці, так і маленьких дітей. Тому до застережень газовиків та правоохоронців слід завжди ставитися відповідально, виконуючи всі їхні вимоги та рекомендації.