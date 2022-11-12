Невидимая смерть: в пригороде Киева угарным газом отравились молодые супруги и 17-летняя девушка

По предварительной информации, причиной утечки газа стали неисправности в работе автономных газовых котлов

Готовясь к предстоящей суровой зиме без света и тепла, украинцы все более активно ищут альтернативу центральному отоплению и при этом, к сожалению, иногда становятся жертвами неправильного использования подобных приборов.

К таким выводам приводит информация о трагедии, которая произошла в пятницу, 11 ноября, в пригороде столицы Софиевской Борщаговке. О печальном инциденте сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов.

Опрос жильцов дома

По его словам, в пятницу, 11 ноября, к правоохранителям обратился представитель одного из вузов, встревоженный тем, что на учебу не явились двое курсантов — 22-летние супруги из Софиевской Борщаговки.

Пост Андрея Небытова

"Когда с разрешения родных сломали двери, нашли погибших с характерными признаками отравления угарным газом. В этом же доме на четвертом этаже (по этому же стояку) обнаружили и тело 17-летней девушки, также погибшей от отравления. В обеих квартирах были установлены автономные газовые котлы для обогрева", – сообщил он.

Все обстоятельства инцидента выясняли полицейские Бучанского управления полиции Киевщины и газовая служба, которые, вероятно, смогут точно определить причину трагедии.

В связи с приближающейся зимой, когда случаи использования автономных котлов украинцами наверняка участятся, Андрей Небытов решил обратиться к жителям столичного региона и, по большому счету, ко всем украинцам.

Во дворе дома, где произошла трагедия

"Призываю всех срочно проверить исправность работы обогревательных приборов, в том числе газовых котлов. Учитывайте, что при отсутствии света, системы вентиляции могут дать сбой. В случае, если вы почувствовали запах газа, закройте газовые краны, проветрите помещение, сообщите газовую службу", — призвал главный полицейский Киевщины.

Ранее сообщалось, что угарный газ не делает различий между своими жертвами, лишая жизни как людей в возрасте, так и маленьких детей. Поэтому к предостережениям газовщиков и правоохранителей следует всегда относится ответственно, выполняя все их требования и рекомендации.