Зриви домовленостей та емоційна нестабільність: чим небезпечна дзеркальна дата 11.11.2022

У нумерології число 11 має особливе значення

Цього місяця незадовго після повного місячного затемнення випадає особлива, так звана дзеркальна дата – 11.11.2022. Це буде незвичайний та дещо містичний день. Можливий зрив домовленостей і складності із партнерами. Багато хто з нас відчує емоційну напругу.

Докладніше про значення числа 11 у нумерології та про те, яким буде день 11 листопада 2022 року, що за події він нам віщує і чим зайнятися у незвичайну дату, розповіла в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" нумеролог Лариса Нохріна.

За словами нумеролога, 11 – це не просто дві одиниці, це 10 + 1, що наголошує на великій магічній силі числа 11. Число 11 символізує розвиток Балансу, або рівноваги в людині, і в езотериці відомо як Полярність. Полярність — це найвища точка Початкового Шляху, яку вважали Ритуалом Шлюбного Таїнства, каже Нохріна.

Крім того, число 11 згадується у різних навчаннях та традиціях. Так, в історії Творіння йдеться про 11 демонів, що підтримують хаос. В індійській традиції існує 11 форм втілення Бога руйнування. Відомі 11 найбільш шанованих апсарів (аспари у ведичній традиції це напівбожественні істоти, що мешкають на небі та на землі, які здатні насилати на людей любовне божевілля). У першій книзі Мойсея Йосипу снилося, що Сонце, Місяць та 11 зірок схиляються перед ним. В індійській традиції 11 вважається доброчесним та динамічним. Однак у теологічних писаннях число 11 — це число негативних ознак, число гріха, число покарання, підкреслила Нохріна.

Тоді як нумерологія наділяє число 11 наполегливим, революційним та владним характером. Таким чином, зазначила наша співрозмовниця, 11 — містичне число, і дублювання лише посилить його дію.

"11.11 буде дуже емоційно нестабільним днем, домовленості будуть ненадійними, життєві партнери – необґрунтовано примхливими та вимогливими. Ми всі відчуватимемо емоційні спади та підйоми", — зазначила нумеролог.

Що можна і не можна робити у дзеркальну дату 11 листопада

Цього дня – 11.11. — нам варто бути особливо чуйними, оптимістичними, щоб бути здатними поводити себе та інших через важкі ситуації. Важливо прислухатися до інтуїції та запитувати поради у компетентніших людей, зазначає нумеролог.

Дуже важливо мати 11.11 достатньо харчування. Буде не зайвим заздалегідь зробити запаси і подбати про те, що ми цього дня їстимемо, рекомендує Нохріна.

Для нейтралізації дати 11.11 можна в цей день створити найпростіші особисті ритуали.

"Вони можуть бути в будь-якій площині нашої життєдіяльності. Наприклад, гарним ритуалом є святкування дня народження (але не всі ми народилися в листопаді). Чашка кави вранці — це теж ритуал, для якого можна купити спеціальну ритуальну чашку. Варіацій багато!" — розповіла Нохріна.

Раніше "Телеграф" писав, що нумеролог Бадіян озвучив свій прогноз щодо російсько-української війни і сказав, скільки можуть тривати бойові дії.