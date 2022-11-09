Срывы договоренностей и эмоциональная нестабильность: чем опасна зеркальная дата 11.11.2022

В нумерологии число 11 имеет особенное значение

В этом месяце незадолго после полного лунного затмения выпадает особая, так называемая зеркальная дата – 11.11.2022. Это будет необычный и несколько мистический день. Возможен срыв договоренностей и сложности с партнерами. Многие из нас почувствуют эмоциональное напряжение.

Подробнее о значении числа 11 в нумерологии и о том, каким будет день 11 ноября 2022 года, что за события он нам предвещает и чем заняться в необычную дату, рассказала в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" нумеролог Лариса Нохрина.

По словам нумеролога, 11 – это не просто две единицы, это 10 + 1, что подчеркивает большую магическую силу числа 11. Число 11 символизирует развитие Баланса, или Равновесия в человеке, и в эзотерике известно как Полярность. Полярность — это высшая точка Начального Пути, которую считали Ритуалом Брачного Таинства, говорит Нохрина.

Кроме того, число 11 упоминается в разных учениях и традициях. Так, в истории Творения говорится об 11 поддерживающих хаос демонах. В индийской традиции существует 11 форм воплощения Бога разрушения. Известно 11 наиболее почитаемых апсаров (аспары в ведической традиции это полубожественные существа, обитающие на небе и на земле, которые способны насылать на людей любовное безумие). В первой книге Моисея Иосифу снилось, что Солнце, Луна и 11 звезд склоняются перед ним. В индийской традиции 11 считается добродетельным и динамичным. Однако в теологических писаниях число 11 — это число отрицательных предзнаменований, число греха, число наказания, подчеркнула Нохрина.

Тогда как нумерология наделяет число 11 настойчивым, революционным и властным характером. Таким образом, отметила наша собеседница, 11 — мистическое число, и дублирование только усилит его действие.

"11.11 будет очень эмоционально нестабильным днем, договоренности будут ненадежными, жизненные партнеры – необоснованно капризными и требовательными. Мы все будем испытывать эмоциональные спады и подъемы", — отметила нумеролог.

Что можно и нельзя делать в зеркальную дату 11 ноября

В этот день – 11.11. — нам стоит быть особенно отзывчивыми, оптимистичными, чтобы быть способными вести себя и других через трудные ситуации. Важно прислушиваться к интуиции и спрашивать совета у более компетентных людей, отмечает нумеролог.

Очень важно 11.11 иметь достаточно питания. Будет не лишним заранее сделать запасы и позаботиться о том, что мы будем в этот день есть, рекомендует Нохрина.

Для нейтрализации даты 11.11 можно в этот день создать самые простые личностные ритуалы.

"Они могут быть в любой плоскости нашей жизнедеятельности. Например, красивым ритуалом является празднование дня рождения (но не все мы родились в ноябре). Чашка кофе утром – это тоже ритуал, для которого можно купить специальную ритуальную чашечку. Вариаций много!" – рассказала Нохрина.

Ранее "Телеграф" писал, что нумеролог Бадиян озвучил свой прогноз касательно российско-украинской войны и сказал, сколько могут продлиться боевые действия.