Вибираємо плед перед суворою зимою без отеплення: на які характеристики звернути увагу

Найвдалішим вважається поєднання натуральних та синтетичних матеріалів – бавовни та гіпоалергенного акрилу

Багато українців починають звикати до думок про те, що через удари окупантів по критичній інфраструктурі перебої з енергопостачанням цілком можливі, і що за відсутності опалення останньою надією залишатимуться теплий одяг, ковдри та пледи. А також зрозуміли, що при покупці ковдри не варто віддавати перевагу виробам із синтепону.

Але як бути із вибором пледу? За рекомендаціями сайт "Вікна" звернувся до менеджера українського виробника пледів Катерини.

Як і при виборі ковдри, вона базово радить звернути увагу на пледи, у складі яких є натуральні матеріали. Від цього також залежить їхня енергоефективність (здатність зігрівати), простота догляду та зносостійкість (наскільки довго прослужить).

При цьому експерт попереджає, що односпальний плед із бавовни для дорослого коштуватиме від 520 грн., а поліестеровий – від 320 грн. Тобто вироби з натуральних тканин коштуватимуть більше, ніж із синтетичних.

Існує три види матеріалів:

натуральний: вовна, бавовна, кашемір;

синтетичний: акрил, мікрофібра, поліестер, фліс тощо;

змішаний (натуральні + синтетичні): наприклад, бавовна + акрил.

"Пледи, виготовлені з натуральних матеріалів, добре зігрівають, але зазвичай дорожче коштують і вимогливі у догляді. Шерсть може "кусатися", іноді викликати алергічну реакцію", — пояснює Катерина, але все ж таки радить придивитися до бавовняних пледів.

Серед причин:

м’який і приємний на дотик матеріал;

легка вага, що дозволяє брати плед із собою в офіс, бомбосховище або на відпочинок;

комфортний і влітку, і взимку;

вважається найбільш екологічним та гіпоалергенним, бавовна "дихає" і не затримує в собі забруднювачі;

не втрачає властивості після прання: не зменшується у розмірі та не втрачає ніжність.

Пледи із синтетичних матеріалів більш практичні та доступні за ціною, втім, мають чимало недоліків:

електризуються, за словами Катерини, єдиний спосіб вирішити цю проблему – щоразу прати плед із антистатичним кондиціонером. Однак це не зовсім зручно;

погано пропускають повітря, отже, добре накопичують запахи та пил, тобто доведеться часто прати;

легкозаймистий матеріал, який слід тримати якнайдалі від джерел відкритого вогню;

схильність до деформації після прання.

"Ми проводили експерименти з матеріалами протягом останніх 8 років. Так знайшли вдале поєднання натуральних та синтетичних матеріалів – бавовни та гіпоалергенного акрилу. Серед його переваг: тривале утримання тепла через додавання акрилу, довго служить, не втрачаючи властивості, "дихає", не парить і не електризується ”, – пояснює експерт.

Серед інших комбінацій матеріалів можна зустріти: акрил + шерсть + мохер, шерсть + фліс, шерсть + поліакрил, шерсть/бавовна + поліестер і т.д.

Правильно вибираємо плед

Як підібрати розмір

Орієнтуйтеся на свій зріст, або на параметри ліжка.

Наприклад:

дитячі пледи — 80 (ширина) х 110 (довжина), 90 х 120 см, а також 100-140 х 140-160 см;

односпальні пледи — 140-160 х 200-240 см;

двоспальні пледи — 180-250 х 220-270 см.

"Найпоширеніші формати, які підходять для людей будь-якого росту та комплекції — 130 х 170 см і 140 х 200 см", - пояснює експерт.

Але звичайно, поки до "кусачих" холодів ще залишається час, потрібно в першу чергу потурбуватися про утеплення житла, а саме закрити всі щілини у вікнах і дверях за допомогою спеціальної плівки, поролону або герметика. Крім того, мешканцям будинків із централізованим опаленням варто задуматися про купівлю обігрівачів, а приватних – про наявність дров, вугілля чи іншого палива для печей. Також необхідно заздалегідь продумати розташування "теплої кімнати", в якій взимку варто сконцентрувати всі джерела тепла, щоб не витрачати на обігрів всього житла.