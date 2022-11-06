Выбираем плед перед суровой зимой без отепления: на какие характеристики обратить внимание

Самым удачным считается сочетание натуральных и синтетических материалов – хлопка и гипоаллергенного акрила

Многие украинцы начинают свыкаться с мыслями о том, что из-за ударов оккупантов по критической инфраструктуре перебои с энергоснабжением вполне возможны, и что при отсутствии отопления последней надеждой будут оставаться теплая одежда, одеяла и пледы. А также поняли, что при покупки одеяла не стоит отдавать предпочтение изделиям из синтепона.

Но как быть с выбором пледа? За рекомендациями сайт "Викна" обратился к менеджеру украинского производителя пледов Екатерине.

Как и при выборе одеяла, она базово советует обратить внимание на пледы, в составе которых есть натуральные материалы. От этого также зависит их энергоэффективность (способность согревать), простота ухода и износостойкость (насколько долго прослужит).

При этом эксперт предупреждает, что односпальный плед из хлопка для взрослого будет стоить от 520 грн, а полиэстеровый – от 320 грн. То есть изделия из натуральных тканей будут стоить больше, чем из синтетических.

Существует три вида материалов:

натуральный: шерсть, хлопок, кашемир;

синтетический: акрил, микрофибра, полиэстер, флис и т.п.;

смешанный (натуральные + синтетические): например, хлопок + акрил.

"Пледы, изготовленные из натуральных материалов, хорошо согревают, но обычно дороже стоят и требовательны в уходе. Шерсть может "кусаться", иногда вызывать аллергическую реакцию", – объясняет Екатерина, но все же советует присмотреться к хлопковым пледам.

Среди причин:

мягкий и приятный на ощупь материал;

легкий вес, позволяющий брать плед с собой в офис, бомбоубежище или на отдых;

комфортный и летом, и зимой;

считается наиболее экологичным и гипоаллергенным, хлопок "дышит" и не задерживает в себе загрязнители;

не теряет свойства после стирки: не уменьшается в размере и не теряет нежность.

Пледы из синтетических материалов более практичны и доступны по цене, впрочем, имеют немало недостатков:

электризуются, по словам Екатерины, единственный способ решить эту проблему – каждый раз стирать плед с антистатическим кондиционером. Однако это не совсем удобно;

плохо пропускают воздух, следовательно, хорошо накапливают запахи и пыль, то есть придется часто стирать;

легковоспламеняющийся материал, который следует держать как можно дальше от источников открытого огня;

склонность к деформации после стирки.

"Мы проводили эксперименты с материалами в течение последних 8 лет. Так нашли удачное сочетание натуральных и синтетических материалов – хлопка и гипоаллергенного акрила. Среди его преимуществ: длительное удержание тепла из-за добавления акрила, долго служит, не теряя свойства, "дышит", не парит и не электризуется", – объясняет эксперт.

Среди других комбинаций материалов можно встретить: акрил + шерсть + мохер, шерсть + флис, шерсть + полиакрил, шерсть/хлопок + полиэстер и т.д.

Правильно выбираем плед

Как подобрать размер

Ориентируйтесь либо на свой рост, либо на параметры кровати.

Например:

детские пледы – 80 (ширина) х 110 (длина), 90 х 120 см, а также 100-140 х 140-160 см;

односпальные пледы – 140-160 х 200-240 см;

двуспальные пледы – 180-250 х 220-270 см.

"Самые распространенные форматы, подходящие для людей любого роста и комплекции – 130 х 170 см и 140 х 200 см", – объясняет эксперт.

Но конечно, пока до "кусачих" холодов еще остается время, нужно в первую очередь озаботиться утеплением жилья, а именно закрыть все щели в окнах и дверях с помощью специальной пленки, поролона или герметика. Кроме того, жителям домов с централизованным отоплением стоит задуматься о покупке обогревателей, а частных — о наличии дров, угля или другого топлива для печек. Также необходимо заранее продумать расположение "теплой комнаты", в которой зимой стоит сконцентрировать все источники тепла, чтобы не тратить лишнего на обогрев всего жилья.