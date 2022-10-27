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Швидко та просто: як зробити обігрівач на зиму своїми руками

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
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Як створити домашній обігрівач Новина оновлена 27 жовтня 2022, 16:06
Як створити домашній обігрівач. Фото hyser.ua

Обігрівач можна створити буквально за п’ять хвилин

Зима може виявитися для українців дуже непростою через можливі перебої з опаленням та електроенергією. Щоб не залишитися без тепла та світла у подібних ситуаціях, можна зробити обігрівач своїми руками.

Підручний обігрівач, який не дасть вам замерзнути у разі відключення опалення, робиться дуже швидко та просто, а головними матеріалами, що використовуються для його створення, є свічки та глиняний горщик, передає 24 канал.

Список матеріалів, які необхідні для створення обігрівача в домашніх умовах:

  • 2 глиняні горщики (один має бути більше, ніж другий)
  • 2 свічки;
  • пласка тарілка;
  • 3 будівельні шайби та 2 гайки, що підходять до них;
  • 3 цегли;
  • спиртовий або газовий пальник.

Після того, як всі матеріали зібрані, можна приступати до збирання.

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Обігрівач своїми руками/ скріншот із відео

Для цього знадобиться:

  • у дні горщиків зробити невеликі отвори, щоб їх можна було з’єднати за допомогою шайб та гайок;
  • далі горщики потрібно перевернути верх дном і поставити на цеглу, яка буде розташована з боків з трьох сторін;
  • на тарілку поставити дві свічки та підпалити їх (тарілку потрібно розташувати між цеглою);
  • встановити на цеглу підготовлені глиняні горщики.

Детальна відеоінструкція зі створення домашнього обігрівача:

Як створити обігрівач своїми руками

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Теги:
#Зима #Опалення #Холод #Лайфхак