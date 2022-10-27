Швидко та просто: як зробити обігрівач на зиму своїми руками
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Обігрівач можна створити буквально за п’ять хвилин
Зима може виявитися для українців дуже непростою через можливі перебої з опаленням та електроенергією. Щоб не залишитися без тепла та світла у подібних ситуаціях, можна зробити обігрівач своїми руками.
Підручний обігрівач, який не дасть вам замерзнути у разі відключення опалення, робиться дуже швидко та просто, а головними матеріалами, що використовуються для його створення, є свічки та глиняний горщик, передає 24 канал.
Список матеріалів, які необхідні для створення обігрівача в домашніх умовах:
- 2 глиняні горщики (один має бути більше, ніж другий)
- 2 свічки;
- пласка тарілка;
- 3 будівельні шайби та 2 гайки, що підходять до них;
- 3 цегли;
- спиртовий або газовий пальник.
Після того, як всі матеріали зібрані, можна приступати до збирання.
Для цього знадобиться:
- у дні горщиків зробити невеликі отвори, щоб їх можна було з’єднати за допомогою шайб та гайок;
- далі горщики потрібно перевернути верх дном і поставити на цеглу, яка буде розташована з боків з трьох сторін;
- на тарілку поставити дві свічки та підпалити їх (тарілку потрібно розташувати між цеглою);
- встановити на цеглу підготовлені глиняні горщики.
Детальна відеоінструкція зі створення домашнього обігрівача:
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