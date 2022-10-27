Быстро и просто: как сделать обогреватель на зиму своими руками

Обогреватель можно создать буквально за пять минут

Грядущая зима может оказаться для украинцев очень непростой из-за возможных перебоев с отоплением и электроэнергией. Чтобы не остаться без тепла и света в подобных ситуациях, можно сделать обогреватель своими руками.

Подручный обогреватель, который не даст вам замерзнуть в случае отключения отопления, делается очень быстро и просто, а главными материалами, используемые для его создания, являются свечи и глиняный горшок, передает 24 канал.

Список материалов, которые необходимы для создания обогревателя в домашних условиях:

2 глиняных горшка (один должен быть больше, чем второй)

2 свечи;

плоская тарелка;

3 строительные шайбы и 2 гайки, подходящие к ним;

3 кирпича

спиртовая или газовая горелка

После того как все материалы собраны, можно приступать к сборке.

Обогреватель своими руками/ скриншот из видео

Для этого понадобится:

в дне горшков сделать небольшие отверстия, чтобы их можно было соединить с помощью шайб и гаек;

далее горшки нужно перевернуть верх дном и поставить на кирпичи, которые будут расположены по бокам с трех сторон;

на тарелку поставить две свечи и поджечь их (тарелку нужно расположить между кирпичами);

установить на кирпичи подготовленные глиняные горшки.

Подробная видеоинструкция по созданию домашнего обогревателя:

Как создать обогреватель своими руками

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