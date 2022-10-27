Быстро и просто: как сделать обогреватель на зиму своими руками
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Обогреватель можно создать буквально за пять минут
Грядущая зима может оказаться для украинцев очень непростой из-за возможных перебоев с отоплением и электроэнергией. Чтобы не остаться без тепла и света в подобных ситуациях, можно сделать обогреватель своими руками.
Подручный обогреватель, который не даст вам замерзнуть в случае отключения отопления, делается очень быстро и просто, а главными материалами, используемые для его создания, являются свечи и глиняный горшок, передает 24 канал.
Список материалов, которые необходимы для создания обогревателя в домашних условиях:
- 2 глиняных горшка (один должен быть больше, чем второй)
- 2 свечи;
- плоская тарелка;
- 3 строительные шайбы и 2 гайки, подходящие к ним;
- 3 кирпича
- спиртовая или газовая горелка
После того как все материалы собраны, можно приступать к сборке.
Для этого понадобится:
- в дне горшков сделать небольшие отверстия, чтобы их можно было соединить с помощью шайб и гаек;
- далее горшки нужно перевернуть верх дном и поставить на кирпичи, которые будут расположены по бокам с трех сторон;
- на тарелку поставить две свечи и поджечь их (тарелку нужно расположить между кирпичами);
- установить на кирпичи подготовленные глиняные горшки.
Подробная видеоинструкция по созданию домашнего обогревателя:
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