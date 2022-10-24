Жахлива ДТП у центрі Києва: зіткнулися три авто, серед постраждалих – дитина

Дев’ятирічну дівчинку затиснуло внаслідок зіткнення

Пізно ввечері у неділю, 23 жовтня, у самому центрі Києва, який намагається бути в тонусі навіть у холодні вечори, на бульварі Лесі Українки, сталася жахлива ДТП — зіткнулися три легкові автомобілі.

Про це пише "Обозреватель".

За попередньою інформацією, постраждали чотири особи, серед яких 9-річна дитина.

ДТП у Києві

Як повідомляють очевидці в Мережі, ймовірний винуватець аварії, що перебував за кермом автомобіля Mercedes, втік.

ДТП у Києві

Внаслідок зіткнення машини зім’яло. В одній із автіков водія і дев’ятирічну дівчинку, затиснуло внаслідок зіткнення. За допомогою гідравлічного інструменту постраждалих було деблоковано та передано фахівцям медичної служби.

ДТП на Печерську

На місці події працювали медики, рятувальники та поліція. Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронцями.

ДТП на Печерську

Нагадаємо, що напередодні ще одна смертельна аварія сталася під Львовом — потяг протягнув авто на кілометр.