Жуткое ДТП в центре Киева: столкнулись три авто, в числе пострадавших – ребенок

Девятилетнюю девочку зажало в результате столкновения

Поздно вечером в воскресенье, 23 октября, в самом центре Киева, который пытается быть в тонусе даже в холодные вечера, на бульваре Леси Украинки, произошло жуткое ДТП — столкнулись три легковых автомобиля.

Об этом пишет "Обозреватель".

По предварительной информации, пострадали четыре человека, среди них 9-летний ребенок.

ДТП в Киеве

Как сообщают очевидцы в Сети, вероятный виновник аварии, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, скрылся.

ДТП в Киеве

В результате столкновения машины смяло. Находившихся в последнем водителя и девятилетнюю девочку зажало в результате столкновения. С помощью гидравлического инструмента пострадавшие были деблокированы и переданы специалистам медицинской службы.

ДТП на Печерске

На месте происшествия работали медики, спасатели и полиция. Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранителями.

ДТП на Печерске

Напомним, накануне еще одна смертельная авария произошла под Львовом — поезд протащил авто на километр.