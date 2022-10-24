Жуткое ДТП в центре Киева: столкнулись три авто, в числе пострадавших – ребенок
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Девятилетнюю девочку зажало в результате столкновения
Поздно вечером в воскресенье, 23 октября, в самом центре Киева, который пытается быть в тонусе даже в холодные вечера, на бульваре Леси Украинки, произошло жуткое ДТП — столкнулись три легковых автомобиля.
Об этом пишет "Обозреватель".
По предварительной информации, пострадали четыре человека, среди них 9-летний ребенок.
Как сообщают очевидцы в Сети, вероятный виновник аварии, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, скрылся.
В результате столкновения машины смяло. Находившихся в последнем водителя и девятилетнюю девочку зажало в результате столкновения. С помощью гидравлического инструмента пострадавшие были деблокированы и переданы специалистам медицинской службы.
На месте происшествия работали медики, спасатели и полиция. Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранителями.
Напомним, накануне еще одна смертельная авария произошла под Львовом — поезд протащил авто на километр.