Що не можна робити 10 жовтня: головні заборони цього дня

Все зроблене цього дня не принесе користі

Згідно з церковним календарем, 10 жовтня православні християни відзначають свято на честь святого Саватія Соловецького, засновника обителі на Соловках. У народі його прозвали Саватієм-бджолярем.

Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною. Саме 10 жовтня завершується бджолина дев’ятина – 9 днів, протягом яких готували бджіл до майбутньої зими.

На Саватія-бджоляра пасічникам було прийнято нести подарунки та пироги домашньої випічки.

Що не можна робити 10 жовтня

Цього дня вважається величезним гріхом працювати, оскільки все зроблене сьогодні користі не принесе.

Головні заборони 10 жовтня:

Не можна працювати.

Не варто виходити з дому після заходу сонця, щоб не захворіти.

Не можна довго проводити у ліжку.

Заборонено сперечатися, бо негаразди будуть вашим супутником до кінця жовтня.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначають у жовтні-2022.