Что нельзя делать 10 октября: главные запреты этого дня

Все сделанное в этот день не принесет пользы

Согласно церковному календарю, 10 октября православные христиане отмечают праздник в честь святого Савватия Соловецкого, основателя обители на Соловках. В народе его прозвали Савватием-пчеловодом.

Этот день наши предки посвящали сбору меда на пасеках и уходу за ульями. Именно 10 октября завершается пчелиная девятина – 9 дней, в течение которых готовили пчел к предстоящей зиме.

На Савватия-пчеловода пасечникам было принято нести подарки и пироги домашней выпечки.

Что нельзя делать 10 октября

В этот день считается огромным грехом работать, поскольку все сделанное сегодня пользы не принесет.

Главные запреты 10 октября:

Нельзя работать.

Не стоит выходить из дома после заката, чтобы не заболеть.

Нельзя длительно проводить в постели.

Запрещено спорить, потому что невзгоды будут вашим спутником до конца октября.

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