Что нельзя делать 10 октября: главные запреты этого дня
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Все сделанное в этот день не принесет пользы
Согласно церковному календарю, 10 октября православные христиане отмечают праздник в честь святого Савватия Соловецкого, основателя обители на Соловках. В народе его прозвали Савватием-пчеловодом.
Этот день наши предки посвящали сбору меда на пасеках и уходу за ульями. Именно 10 октября завершается пчелиная девятина – 9 дней, в течение которых готовили пчел к предстоящей зиме.
На Савватия-пчеловода пасечникам было принято нести подарки и пироги домашней выпечки.
Что нельзя делать 10 октября
В этот день считается огромным грехом работать, поскольку все сделанное сегодня пользы не принесет.
Главные запреты 10 октября:
- Нельзя работать.
- Не стоит выходить из дома после заката, чтобы не заболеть.
- Нельзя длительно проводить в постели.
- Запрещено спорить, потому что невзгоды будут вашим спутником до конца октября.
Ранее "Телеграф" писал, какие государственные праздники украинцы отмечают в октябре-2022.