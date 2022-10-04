Ще одна магнітна буря очікується у жовтні: точна дата та як вберегтися

Нова хвиля геомагнітних коливань очікується наприкінці місяця

Жовтень в Україні місцями почався з не надто сприятливої погоди, а ускладнила ситуацію ще й п'ятиденна магнітна буря. При цьому прогноз на кінець місяця також не виглядає втішно ні стосовно погодних умов, ні щодо геомагнітних коливань Землі.

Про це свідчить розклад Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

За прогнозом, сонячна активність у жовтні даватиме про себе знати у періоди з 3 по 14 число, а також з 18 по 29 число. Експерти не виключають наявність спалахів М-класу (середньовеликі) та Х-класу (найсильніші з усіх), які провокують магнітні бурі.

Потужніші геомагнітні коливання фахівці прогнозують 28-29 жовтня — сонячна активність спостерігатиметься кілька днів й за інтенсивністю не поступиться початку місяця. Буря досягне рівня G2, а 30-31 жовтня опуститься до рівня G1. Повністю геомагнітні коливання вщухнуть лише з 1 листопада.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Проводьте більше часу на свіжому повітрі в дні магнітних бур.

Обмежте вживання важкої їжі, а також шкідливі звички (куріння, алкоголь).

Включіть до свого раціону більше води, свіжих фруктів, овочів і ягід.

Уникайте підвищених фізичних і розумових навантажень, перевтоми, стресу.

Магнітні бурі можуть загострити хронічні захворювання. У разі потреби, візьміть з собою ліки, які можуть знадобитися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли очікувати на потепління у жовтні та як довго протримається період "бабиного літа".