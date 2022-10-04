Еще одна магнитная буря ожидается в октябре: точная дата и как уберечься

Новая волна геомагнитных колебаний ожидается в конце месяца

Октябрь в Украине местами начался с не слишком благоприятной погоды, а усложнила ситуацию еще и пятидневная магнитная буря. При этом прогноз на конец месяца также не выглядит утешительно ни по погодным условиям, ни по геомагнитным колебаниям Земли.

Об этом свидетельствует расписание Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

По прогнозу, солнечная активность в октябре будет давать о себе знать в периоды с 3 по 14 число, а также с 18 по 29 число. Эксперты не исключают наличие вспышек М-класса (среднебольшие) и Х-класса (сильнейшие из всех), которые провоцируют магнитные бури.

Более мощные геомагнитные колебания специалисты прогнозируют 28-29 октября — солнечная активность будет наблюдаться несколько дней и по интенсивности не уступит началу месяца. Буря достигнет уровня G2, а 30-31 октября опустится до уровня G1. Полностью геомагнитные колебания утихнут только с 1 ноября.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Проводите больше времени на свежем воздухе в дни магнитных бурь.

Ограничьте употребление тяжелой пищи, а также вредные привычки (курение, алкоголь).

Включите в свой рацион больше воды, свежих фруктов, овощей и ягод.

Избегайте повышенных физических и умственных нагрузок, переутомления, стресса.

Магнитные бури могут обострить хронические болезни. В случае необходимости, возьмите с собой лекарство, которое может потребоваться.

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