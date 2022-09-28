Календар магнітних бур на жовтень: коли очікувати та як вберегтися

Якщо знати дати магнітних бур, то до них можна підготувати організм

Жовтень в Україні розпочнеться не тільки з різкого потепління, а й з геомагнітної активності Сонця, яку відчують метеочутливі громадяни. За даними Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США, перша магнітна буря другого місяця осені розпочнеться 1 жовтня, однак геомагнітні коливання будуть мати низьку інтенсивність.

Коли у жовтні прогнозують магнітні бурі?

1 жовтня — очікується магнітна буря низької інтенсивності.

29 — 30 жовтня — магнітна буря також буде незначною

Навіть незначні геомагнітні коливання мають вплив на метеочутливих людей. Це може проявлятися головним болем, безсонням, перепадами тиску, порушенням у роботі серцево-судинної системи під час геомагнітної активності Сонця.

Як вберегтися від магнітних бур?

Якщо знати, коли очікувати сплесків на Сонці, то до магнітних бур можна підготуватися. Зокрема, запастися засобами від головного болю чи тиску, якщо з ним до цього виникали проблеми. Під час геомагнітних коливань радять:

не нехтувати сном, адже саме він є дуже рятівним у цей період;

вживати більше овочів та фруктів;

пити більше води;

більше гуляти на свіжому повітрі;

не вживати алкоголь та кофеїн, щоб не погіршити стан здоров'я.

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