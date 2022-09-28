Календарь магнитных бурь на октябрь: когда ждать и как уберечься

Если знать даты магнитных бурь, то к ним можно подготовить организм

Октябрь в Украине начнется не только с резкого потепления, но и геомагнитной активности Солнца, которую ощутят метеочувствительные граждане. По данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, первая магнитная буря второго месяца осени начнется 1 октября, однако геомагнитные колебания будут иметь низкую интенсивность.

Когда в октябре прогнозируют магнитные бури?

1 октября – ожидается магнитная буря низкой интенсивности.

29 – 30 октября – магнитная буря также будет незначительной.

Даже незначительные геомагнитные колебания оказывают влияние на метеочувствительных людей. Это может проявляться головной болью, бессонницей, перепадами давления, нарушением в работе сердечно-сосудистой системы во время геомагнитной активности Солнца.

Как уберечься от магнитных бурь?

Если знать, когда ждать всплесков на Солнце, то к магнитным бурям можно подготовиться. В частности, запастись средствами от головной боли или давления, если с ним до этого возникали проблемы. Во время геомагнитных колебаний советуют:

не пренебрегать сном, ведь именно он очень спасен в этот период;

употреблять больше овощей и фруктов;

пить больше воды;

больше гулять на свежем воздухе;

не употреблять алкоголь и кофеин, чтобы не ухудшить состояние здоровья.

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