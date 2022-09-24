Оргія на Щекавиці: як зустріти ядерний удар, на думку киян

У Twitter обговорюється шокуюча ідея, як найкраще провести останні хвилини життя у разі ядерної війни.

Через загрозу ядерного удару від Росії люди в соцмережах почали постити меми і пропонувати сценарій, що робити в останні миті життя.

Кияни при цьому почали активно обговорювати своєрідну ідею зібратися на горі Щекавиці у столиці та влаштувати оргію. А в Telegram навіть з’явився канал із однойменною назвою "Щекавиця Оргія".

Першоджерело ідеї, що викликало хвилю обговорень і коментарів, виглядало так:

"Не розповідатиму вам довгу історію про те, як я про це дізналася, однак у Києві є спільнота з чатом у ТГ, яка планує у разі ядерного вибуху зібратися на Щекавиці і влаштувати оргію. Тож майте на увазі, раптом у когось із вас це нездійснена сексуальна фантазія", — написала у Twitter користувач Natalia Piskova.

При цьому в Telegram знайшовся вже не один канал про оргію на Щекавиці, який налічує кілька сотень людей.

Повідомлення викликало хвилю жартів у мережі. Люди почали говорити, що не обов’язково чекати на ядерний удар. Тема стала швидко розвиватися, залучаючи до обговорення нових користувачів, ідеї та місця проведення: пропонують також Труханів острів та навіть Лису гору у Львові.

Багато користувачів не поділяють оптимізму, озвучуючи думку, що туди вже ніхто не встигне добігти, інші вважають, що для подібних занять вже холодно.

Але переважно своєю реакцією українці дали зрозуміти, що їх важко залякати навіть у найскладніших обставинах, а почуття гумору у них незмінне.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи вірить Зеленський у ядерний удар по Україні, та які існують ризики.