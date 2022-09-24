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Оргія на Щекавиці: як зустріти ядерний удар, на думку киян

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
Дата публікації
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Автор
Гора Щекавиця у Києві Новина оновлена 24 вересня 2022, 19:17
Гора Щекавиця у Києві

У Twitter обговорюється шокуюча ідея, як найкраще провести останні хвилини життя у разі ядерної війни.

Через загрозу ядерного удару від Росії люди в соцмережах почали постити меми і пропонувати сценарій, що робити в останні миті життя.

Кияни при цьому почали активно обговорювати своєрідну ідею зібратися на горі Щекавиці у столиці та влаштувати оргію. А в Telegram навіть з’явився канал із однойменною назвою "Щекавиця Оргія".

Першоджерело ідеї, що викликало хвилю обговорень і коментарів, виглядало так:

Оргія на Щекавиці

"Не розповідатиму вам довгу історію про те, як я про це дізналася, однак у Києві є спільнота з чатом у ТГ, яка планує у разі ядерного вибуху зібратися на Щекавиці і влаштувати оргію. Тож майте на увазі, раптом у когось із вас це нездійснена сексуальна фантазія", — написала у Twitter користувач Natalia Piskova.

Меми про ядерний удар

При цьому в Telegram знайшовся вже не один канал про оргію на Щекавиці, який налічує кілька сотень людей.

Приколи про ядерну загрозу

Повідомлення викликало хвилю жартів у мережі. Люди почали говорити, що не обов’язково чекати на ядерний удар. Тема стала швидко розвиватися, залучаючи до обговорення нових користувачів, ідеї та місця проведення: пропонують також Труханів острів та навіть Лису гору у Львові.

Оргія на горі Щекавиці

Багато користувачів не поділяють оптимізму, озвучуючи думку, що туди вже ніхто не встигне добігти, інші вважають, що для подібних занять вже холодно.

Як провести час у разі ядерної війни

Але переважно своєю реакцією українці дали зрозуміти, що їх важко залякати навіть у найскладніших обставинах, а почуття гумору у них незмінне.

Українці не сумують під час війни

Раніше "Телеграф" розповідав, чи вірить Зеленський у ядерний удар по Україні, та які існують ризики.

Теги:
#Україна #Соц мережі #Ядерна війна #Щекавиця