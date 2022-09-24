Оргия на Щекавице: как встретить ядерный удар, по мнению киевлян

В Twitter обговаривается шокирующая идея, как лучше всего провести последние минуты жизни в случае ядерной войны.

Из-за угрозы ядерного удара от рф люди в соцсетях начали постить мемы и предлагать сценарий, что делать в последние мгновения жизни.

Киевляне при этом стали активно обсуждать своеобразную идею собраться на горе Щекавица в столице и устроить оргию. А в Telegram даже появился канал с одноименным названием "Щекавица Оргия".

Гора Щекавица на карте Киева

Первоисточник идеи, который вызвал волну обсуждений и комментариев, выглядел так:

"Не буду вам рассказывать долгую историю о том, как я об этом узнала, однако в Киеве есть сообщество с чатом в ТГ, которое планирует в случае ядерного взрыва собраться на Щекавице и устроить оргию. Так что имейте в виду, вдруг у кого-то из вас это неосуществленная сексуальная фантазия", – написала в Twitter пользователь Natalia Piskova.

При этом в Telegram нашелся уже не один канал об оргии на Щекавице, который насчитывает несколько сотен человек.

Сообщение вызвало волну шуток в сети. Люди стали говорить, что не обязательно дожидаться ядерного удара. Тема стала быстро развиваться, привлекая в обсуждение новых пользователей, идеи и места проведения: предлагают также Труханов остров и даже Лысую гору во Львове.

Многие пользователи не разделяют оптимизма, озвучивая мысль, что туда уже никто не успеет добежать, а другие считают, что для подобных занятий уже холодно.

Но в основном своей реакцией украинцы дали понять, что их сложно запугать даже в самых сложных обстоятельствах, а чувство юмора у них неизменно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, верит ли Зеленский в ядерный удар по Украине и какие существуют риски.