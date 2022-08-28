У вересні буде шість небезпечних днів: коли потрібно бути готовим до магнітної бурі

Людям, на яких впливає погода, варто бути готовими

Після затяжної магнітної бурі в середині серпня українців чекають випробування і у вересні. Цього місяця очікується шість магнітних бур різної інтенсивності, які можуть негативно вплинути на метеочутливих людей.

Про це попереджають "Вікна". Зазначається, що найбільша інтенсивність магнітних бур очікується 6 та 26 вересня, середня – 13 та 16, а 10 та 22 – низька.

Магнітні бурі на початок вересня обіцяють у центрі прогнозування космічної погоди. Зазначимо, що під час явища метеочутливі люди можуть відчувати втому, дратівливість, головний біль.

Під час сильних бур рекомендують утриматися від стресів та фізичної перенапруги. Під час середніх варто уникати важкої їжі та напоїв, що активізують, а також перенапруги. У дні слабких бур варто бути уважним до свого здоров’я.

Магнітні бурі у вересні

Сімейний лікар Ганна Сєрова в ефірі "Сніданку на 1+1" рекомендувала не лише дотримуватися режиму сну, а й не сидіти до ранку з гаджетами, не забувати про повноцінне харчування та розумне фізнавантаження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у світі виявили новий вірус "Ланья", а українцям розповідають, що робити у разі ядерної небезпеки.