В сентябре будет шесть опасных дней: когда нужно быть готовым к магнитной буре

Людям, на которых влияет погода, стоит быть готовыми

После затяжной магнитной бури в середине августа, украинцев ждут испытания и в сентябре. В этом месяце ожидается шесть магнитных бурь разной интенсивности, которые могут оказать негативное воздействие на метеочувствительных людей.

Об этом предупреждают "Викна". Отмечается, что наибольшая интенсивность магнитных бурь ожидается 6 и 26 сентября, средняя — 13 и 16, а 10 и 22 — низкая.

Магнитные бури на начало сентября обещают и в центре прогнозирования космической погоды. Отметим, что во время явления метеочувствительные люди могут чувствовать усталость, раздражительность, головные боли.

Во время сильных бурь рекомендуют воздержаться от стрессов и физического перенапряжения. Во время средних стоит избегать тяжелой еды и активизирующих напитков, а также перенапряжения. В дни слабых бурь стоит быть внимательным к своему здоровью.

Календарь магнитных бурь

Семейный врач Анна Серова в эфире "Сниданка на 1+1" рекомендовала не только придерживаться режима сна, но и не сидеть до утра с гаджетами, не забывать про полноценное питание и разумную физнагрузку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в мире обнаружили новый вирус "Ланья", а украинцам рассказывают, что делать в случае ядерной опасности.