"Тіло, мозок та психіка розкладаються": чому варто поставити свічку за упокій путіна

Погана енергетика, яку путін отримує від людства, відображається на стані його здоров'я

У російського президента володимира путіна, який через свої хвороби змушений систематично вдаватися до допомоги своїх двійників, тіло, мозок та психіка перебувають на стадії розкладання.

Таку думку під час свого інтерв'ю для видання "Гордон" висловив російсько-ізраїльський бізнесмен, один із колишніх керівників нафтової компанії ЮКОС Леонід Невзлін, коментуючи питання щодо того, яким буде кінець президента рф та коли це може статися.

За його словами, наразі диктатор путін перебуває у вкрай поганому психологічному та психічному стані і для того, аби це зрозуміти, не потрібно бути експертом.

"Не треба бути великим фахівцем, щоб оцінити, як швидко йдуть навіть зовнішні зміни, як ця людина переживає, психує, наскільки вона затиснута, не впевнена в собі. І, без сумніву, психіка та мозок його розкладаються, розкладається і тіло. І цей процес тільки прискорюватиметься в міру того, як він програватиме у війні з Україною", – пояснив він.

Невзлін переконаний, що, попри те, що духовна смерть володимира путіна вже настигла, за фізичну відповідає виключно Господь Бог. Він також відзначив, що лідер рф отримує таку велику кількість негативної енергетики від людей, які моляться за упокій його душі, тож рано чи пізно цей негатив все ж відіграє свою роль.

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"Ну ми ж сподіваємося, що Бог є. Але та кількість злої енергії, яку він отримує, то кількість молитов за упокій його душі, раба божого Володимира, які звучать у всьому світі… Та жахлива енергія – вона, я сподіваюся, і на Гітлері зіграла, і на Сталіні зіграла, і на ньому зіграє рано чи пізно, і я бажаю йому тихо і спокійно відійти в інший світ і залишити Україну і нас усіх у спокої. Але це непередбачено. Природно, можливо, Америка, Захід ухвалять рішення його усунути. Але це за межами моєї компетенції. Це ворожіння", — підсумував бізнесмен.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на думку психіатра змінився психоморальний стан російського президента володимира путіна після його провалу в Україні.

Також варто нагадати, як у ЦРУ прокоментували ймовірні захворювання диктатора путіна.