"Тело, мозг и психика разлагаются": почему стоит поставить свечу за упокой путина

Плохая энергетика, которую путин получает от человечества, отражается на состоянии его здоровья

У российского президента владимира путина, который из-за своих болезней вынужден систематически прибегать к помощи своих двойников, тело, мозг и психика находятся на стадии разложения.

Такое мнение во время своего интервью для издания "Гордон" высказал российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин, комментируя вопрос о том, каким будет конец президента россии и когда это может произойти.

По его словам, сейчас диктатор пути находится в крайне плохом психологическом и психическом состоянии и для того, чтобы это понять, не нужно быть экспертом.

"Не надо быть большим специалистом, чтобы оценить, как быстро идут даже внешние изменения, как этот человек переживает, психует, насколько он зажат, не уверен в себе. И, без сомнения, психика и мозг его разлагаются, разлагается и тело. И этот процесс будет только ускоряться по мере того, как он будет проигрывать в войне с Украиной", – объяснил он.

Невзлин убежден, что, несмотря на то, что духовная смерть владимира путина уже настигла, за физическую ответственность отвечает исключительно Господь Бог. Он также отметил, что лидер рф получает такое большое количество негативной энергетики от людей, которые молятся за упокой его души, поэтому рано или поздно этот негатив все же играет свою роль.

Читайте также: Категория Мир Битва путина с комаром: эксперт рассказал, какие диагнозы диктатора она может подтвердить Несмотря на то, что точные данные тщательно скрывают, эксперты отчетливо видят признаки нарушений психики у путина.

"Ну мы же надеемся, что Бог есть. Но то количество злой энергии, которую он получает, то количество молитв за упокой его души, раба божьего Владимира, которые звучат во всем мире… Но ужасная энергия – она, я надеюсь, и на Гитлере сыграла, и на Сталине сыграла, и на нем сыграет рано или поздно, и я желаю ему тихо и спокойно отойти в мир и оставить Украину и нас всех в покое, но это непредсказуемо. Это за пределами моей компетенции. Это гадание", — подытожил бизнесмен.

Ранее "Телеграф" сообщал, как по мнению психиатра изменилось психоморальное состояние российского президента Владимира Путина после его провала в Украине.

Также следует напомнить, как в ЦРУ прокомментировали вероятные заболевания диктатора путина.