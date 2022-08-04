"Бидло-хавчик" та десерти у вигляді фекалій: російський бар здивував користувачів мережі (фото)

Асортимент бару підійде далеко не всім

У російських Санкт-Петербурзі та Москві існують заклади громадського харчування, які пропонують своїм відвідувачам поїсти фекалій. Принаймні десерт, стилізований під продукт людської життєдіяльності, можна знайти у меню російського "УЕ!бара". Втім, це не єдине, що вирішили привернути увагу адміністратори закладу.

На черговий плід фантазії російських підприємців, що розбушувалася, звернула увагу користувач мережі Ангеліна Бакалинська, яка нагадала, що Петербург так-то вважається "культурною столицею" росії.

"Кілька днів думала, викладати чи ні, але коли кілька людей шлють, ну хто я така, щоб залишити вас без свіжої дичини", — написала вона.

Як видно на прикріплених до посту зображеннях, бар позиціює себе як заклад для "творчих" людей, а своєрідний антураж там називають "мистецтвом".

Ще більше питань виникає і від меню, в якому можна знайти десерти у вигляді фекалій чи статевих органів.

Коктейлі хоч і виглядають менш ексцентрично, але при цьому мають назви, що цілком відповідають духу закладу.

Втім, далеко не всі користувачі мережі оцінили "креатив".

Як повідомлялося раніше, дослідження соціологів показало, що близько 30% росіян переконані, що Сонце обертається навколо Землі, а також, що люди жили в епоху динозаврів.